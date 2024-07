Google TV Streamer: Neue Details zum Chromecast-Nachfolger – unterstützt Threads, Ethernet und mehr

Google dürfte mit dem Google TV Streamer schon bald einen großen Nachfolger des Chromecast vorstellen, der sich vor wenigen Tagen erstmals auf einem Foto-Leak gezeigt hat. Bisher ist noch nicht viel über das Gerät bekannt, doch durch die in diesen Tagen durchlaufene FCC-Zertifizierung erfahren wir jetzt einige Details zu den technischen Spezifikationen. Diese liegen natürlich über dem Chromecast-Dongle.



Mit dem Google TV Streamer dürfte sich Google vom kompakten Formfaktor des Chromecast verabschieden und stattdessen auf eine schick geformte Set-Top-Box setzen. Auf obigem Bild ist diese zu sehen, die sich sicherlich in vielen Medienbereichen gut machen wird (möglicherweise gibt es sie auch in mehreren Farben). Über die technischen Daten ist bisher nichts bekannt geworden, doch das Durchlaufen der FCC hat uns jetzt wenigstens kleine Einblicke darin gegeben – und diese sind vielversprechend.

Das neue Google TV-Gerät soll WLAN und Bluetooth unterstützen, eine native Threads-Unterstützung für die Nutzung als Smart Home-Hub an Bord haben sowie über einen Ethernet-Anschluss verfügen. Auch USB-C ist an Bord, ob es zur Stromversorgung verwendet werden kann, ist noch nicht bekannt. Der Anschluss an den Fernseher erfolgt im Test über HDMI.

Neben der hoffentlich verbesserten technischen Ausstattung könnten die Anschlüsse dafür sorgen, dass der Google TV Streamer für mehr als nur den namensgebenden Einsatz verwendet wird – nämlich auch als Smart Home-Brücke mit Threads. Interessanterweise soll auch das Pixel 9 Pro eine solche Unterstützung mit an Bord haben.

