Android 15: Google integriert Weltraum-Spiel – so könnt ihr das neue Versionen-Easteregg nutzen (Video)

Schon in wenigen Tagen dürfte Google den Startschuss für das neue Betriebssystem Android 15 geben, das die letzte Major-Beta bereits hinter sich gebracht hat und auf den finalen Release wartet. Auch das in dieser Version wieder etwas aufwendiger gestaltete Easteregg ist bereits mit an Bord und kann in Form eines kleinen Weltraum-Spieles bereits gezockt werden. Wir zeigen euch das Spiel und beschreiben, wir ihr es nutzen könnt.



Seit vielen Jahren bringt jede Android-Version ihr ganz eigenes Eastergg mit, das mal mehr und mal weniger aufwendig umgesetzt ist. In diesem Jahr hatten die Entwickler offenbar wieder etwas mehr Zeit und Spaß am Easteregg, denn man hat gleich ein ganzes Spiel in dieses integriert. Zwar war an der Entwicklung augenscheinlich kein Grafiker beteiligt und das Spiel könnte auch aus den 80ern stammen, aber dennoch scheint es ganz spaßig zu sein, wie ihr im folgenden Video sehen könnt.

Ihr übernehmt die Kontrolle eines Raumschiffs, das über Richtungsgesten gesteuert werden und dabei verschiedene Planeten besuchen kann. Das Raumschiff kann sogar auf diesen Planeten landen und dadurch Flaggen und Punkte sammeln, die wiederum in den zahlreichen eingeblendeten Statistiken ersichtlich werden. Eine nette Unterhaltung für zwischendurch, bei der sicherlich so manche Minute draufgehen kann, um den Highscore zu knacken.

So könnt ihr das Easteregg aufrufen

Öffnet einfach die Android-Einstellungen, tippt mehrfach auf die Android-Version und haltet dann das eingeblendete Logo so lange gedrückt, bis es beginnt zu vibrieren und sich anschließend das Weltraum-Spiel öffnet. Anschließend steuert ihr das Raumschiff einfach per Swipe-Gesten und gebt somit die Richtung und Geschwindigkeit vor. Schaut es euch am Besten in obigem Video an.

Letzte Aktualisierung am 27.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!