Mein Gerät finden: Unterstützung für Pixel Watch startet in Kürze – lassen sich bald aufspüren (Teardown)

Der Rollout des Netzwerks Mein Gerät finden hat schon vor vielen Wochen international begonnen und ist weiter im Gange – sehr bald wohl auch auf den ersten Smartwatches. Denn ein Teardown der aktuellen App hat kürzlich ergeben, dass auch die Pixel Watch eigenständig am Netzwerk teilnehmen und aufgespürt werden kann. Es wäre die erste wichtige Erweiterung nach dem Start für Smartphones und Tracker.



Google hat schon weit vor dem Start des Netzwerks verkündet, dass ‚Mein Gerät finden‘ auch Smartwatches unterstützen wird, sofern diese über die entsprechenden technischen Voraussetzungen verfügen. Mit der Unterstützung für die Pixel Watch dürfte damit schon bald der Startschuss fallen. Ein Teardown der aktuellen App-Version hat eindeutige Strings hervorgebracht, die das Aufspüren der Pixel Watch sowie die Teilnahme der Pixel Watch am Netzwerk beschreiben.

Schon heute kann die Pixel Watch per ‚Mein Gerät finden‘ aufgespürt werden, allerdings nur dann, wenn diese mit einem Smartphone verbunden ist und somit eine Brücke hat – ähnlich wie die Pixel Buds-Kopfhörer. Die Pixel Watch muss also dauerhaft mit dem Smartphone verbunden sein, um am Netzwerk teilzunehmen. Das ergibt für den namensgebenden Zweck keinen Sinn, sodass eine eigenständige Unterstützung längst überfällig ist.

Derzeit gibt es zwar nur die wenigen Textstellen in der App und noch keine funktionelle Umsetzung, aber das kann sich schnell ändern. Es ist zu erwarten, dass Google diese neue Möglichkeit im Rahmen des für den 13. August angesetzten Pixel-Event vorstellt und vielleicht auch direkt den Startschuss gibt. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, die Smartwatch aus der Ferne aufzuspüren, zu sperren oder bei Bedarf alle Daten zu löschen. Das funktioniert selbst dann, wenn die Smartwatch Offline ist.

[9to5Google]

