Pixel Watch 3: Neuer Leak verrät viele technische Daten und zeigt die neuen Smartwatches (Galerie)

Google lädt in gut zwei Wochen zur Präsentation der Pixel Watch 3, die nach einer eher ruhigeren Phase jetzt endgültig bei den Leakern angekommen ist und eine Reihe von Details verrät. Jetzt gibt es neues Marketing-Bildmaterial zur Smartwatch, das uns nicht nur einen genaueren Blick ermöglicht, sondern auch eine Reihe von technischen Daten verrät.



Wir haben erst heute früh über die Pixel Watch 3-Armbänder berichtet und jetzt gibt es schon wieder neue Informationen zu den kommenden Smartwatches. Dank eines umfangreichen Marketing-Leaks gibt es jetzt viele neue Bilder sowie technische Details, die bisher nur spekuliert wurden. Jetzt haben wir für alle Angaben eine Bestätigung sowie zusätzliche Informationen.

Es war bereits bekannt, dass die Pixel Watch 3 in zwei unterschiedlichen Größen auf den Markt kommen wird, was sowohl für den äußeren Rahmen als auch das Display gilt. Die Smartwatch wird in einer 41mm-Variante sowie in einer 45mm-Variante auf den Markt kommen. Jetzt erfahren wir, dass Google erstmals auf die mit den Pixel 8-Smartphones eingeführte Displaymarke Actua setzen wird. Dank diesem Upgrade erreicht das Display bis zu 2000 Nits – doppelt so viel wie der Vorgänger.

Außerdem erfahren wir, dass die kleinere der beiden Pixel Watch 20 Prozent schneller als bisher laden wird. Zusätzlich zu den 24 Stunden Akkulaufzeit mit AoD kommt ein Battery Saver Mode mit 36 Stunden Laufzeit.









Als weitere Verbesserung hebt man hervor, dass das Display der Smartwatch um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorgänger gewachsen ist. Das bezieht sich aber nicht auf die größere Variante, sondern auf den verkleinerten Rahmen um das Display (Bezel). Außerdem wird deutlich, dass die Pixel Watch 3 um 20 Prozent schneller als die Pixel Watch (1) lädt, man bezieht sich also nicht auf den Vorgänger. Die Steigerung dürfte daher nicht ganz so deutlich spürbar sein.

In den nächsten Tagen ist mit vielen weiteren Leaks rund um die Pixel Watch 3-Smartwatches zu rechnen, ähnlich zur Leakwelle rund um die Pixel 9-Smartphones in der vergangenen Woche.

» Pixel Watch 3: Das sind Googles neue Armbänder – Leak verrät alle Varianten, Farben und Verfügbarkeit

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 16.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!