Android: Google-App erhält umfangreiche Suchfunktion – umfasst bald Kontakte, Apps und mehr (Screenshots)

Die Google-App ist vor allem durch die Suchleiste in vielen Android-Launchern sehr präsent und dürfte bei vielen Nutzern der Ausgangspunkt für Suchanfragen sein. Jetzt steht ein Update vor der Tür, mit dem sich der Umfang des durchsuchten Datenmaterials erweitern soll: So wie schon der Pixel Launcher, soll auch die Google-App auch lokale Inhalte sowie die Kontakte durchsuchen können.



Unter Android gibt es viele Möglichkeiten, um eine Suchanfrage zu starten. Sei es aus dem Chrome-Browser, aus einigen anderen Apps, aus dem Pixel Launcher oder innerhalb der Google-App. Doch ausgerechnet die Google-App wurde zuletzt gar vom Pixel Launcher überholt, der immer mehr Datenquellen durchsuchen kann. Jetzt steht ein ähnliches Update für die Google-App vor der Tür, das sich auf ersten Screenshots bereits ankündigt und somit den kürzlichen Teardown bestätigt.

Die Google-App wird zusätzlich zum Web auch die Kontakte des Nutzers durchsuchen können, die direkt in den Suchvorschlägen erscheinen und von dort ausgewählt werden können. Ähnliches gilt für alle lokal installierten Apps sowie die Android-Systemeinstellungen. In allen Fällen sind diese Ergebnisse nur in den Suchvorschlägen zu sehen und von dort auswählbar. Denn innerhalb der Suchergebnisse wird man so etwas wohl nicht integrieren wollen.

Die neue Funktion ist noch nicht offiziell, ließ sich durch interne Schalter aber bereits aktivieren und selbst die Ankündigung ist schon in der App vorhanden (siehe Screenshots). Das spricht dafür, dass der Rollout nicht mehr lange auf sich warten lässt.

[Android Authority]