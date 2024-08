Gemini Update: Google bringt Smart Glasses, Integration von Google Drive, YouTube Music, Gemini Flash & mehr

Googles KI-Plattform Gemini hat auch über den Monatswechsel wieder einige Fortschritte gemacht, die schon bald in einer großen Update-Welle zusammengeführt werden dürften. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. Wir haben euch natürlich über Gemini Flash 1.5 informiert, über die Integration von YouTube Music und Drive sowie die Gemini Smart Glasses. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google arbeitet an Gemini Smart Glasses

Mehr als zehn Jahre nach dem Flop von Google Glass will Google es noch einmal wissen: Man sucht derzeit nach Produktionspartnern für die mit KI ausgestatteten Gemini Smart Glasses. Dabei soll man wohl einen klaren Favoriten haben.

» Google will Smart Glasses mit Gemini auf den Markt bringen

Gemini mit YouTube Music-Erweiterung

Gemini erhält eine neue Erweiterung, nach deren Aktivierung alle Nutzer die Möglichkeit erhalten, auf YouTube Music zuzugreifen. Das ergänzt die bisherige Integration von YouTube und weiteren Diensten.

» YouTube Music kann jetzt als Gemini-Erweiterung genutzt werden









Gemini-Nutzer erhalten jetzt kostenloses Flash-Upgrade

Starkes Update für alle Gemini-Nutzer. Auch Nutzer der kostenlosen Version erhalten das Upgrade auf Gemini Flash 1.5 und damit einer deutlich leistungsfähigeren Version als die bisherige Variante. Es geht also auch ohne das Advanced-Abo, das immerhin mit 22 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

» Gemini Flash startet für alle Nutzer

Gemini-KI ein Jahr kostenlos für Pixel 9-Käufer

Gute Nachrichten für alle Pixel 9-Interessierten: Google wird allen Käufern ganze 12 Monate Google One AI Premium bieten, in dem unter anderem Gemini Advanced enthalten ist. Angesichts der umfangreichen wichtigen KI-Funktionen ist das natürlich eine gute Idee, um die Nutzer von den Möglichkeiten zu begeistern. Aber was ist schon ein Jahr Gemini-Abo bei ganzen sieben Jahren Support und Updates? Man darf gespannt sein, wie viele Nutzer sich anschließend weiterhin daran binden.

» Google bietet Pixel 9-Käufern Gemini Advanced kostenlos

Gemini auf den Pixel 9-Smartphones

Gemini und die Künstliche Intelligenz im Allgemeinen wird auf den Pixel 9-Smartphones eine wichtige Rolle spielen – mehr noch als bei allen Generationen zuvor. In einem Werbespot ist jetzt zu sehen, welche Software-Möglichkeiten die Pixel 9-Smartphones bieten sollen.

» Gemini auf den Pixel 9-Smartphones









So könnten die Gemini Smart Glasses aussehen

Google hat zwar noch keinen Produktionspartner für die Gemini Smart Glasses gefunden, aber dennoch hat man natürlich schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie das Endprodukt aussehen soll. In einem vor einigen Monaten veröffentlichten Marketing-Video sind die Gemini Smart Glasses bereits im Einsatz zu sehen.

» Google-Video zeigt die möglichen Geminin Smart Glasses

Google Drive PDF-Viewer mit Gemini-Integration

Der Gemini-ChatBot ist für alle Workspace-Nutzer jetzt auch in der PDF-Vorschau von Google Drive integriert. Über diese Anlaufstelle lassen sich PDFs auswerten, zusammenfassen, neue Dokumente erstellen und einiges mehr.

» Gemini-ChatBot für den Google Drive PDF-Viewer

