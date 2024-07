Google Drive & Gemini: Neue KI-Analyse für die PDF-Vorschau wird ausgerollt – Vorteil für Abonnenten

Die KI-Plattform Gemini ist schon seit längerer Zeit ein fester Bestandteil von Google Workspace und durch einige Features in Docs, Sheets, Slides, Drive und mehr integriert. Jetzt wird die nächste Integration ausgerollt, die die bereits vorhandenen Funktionen schneller erreichbar macht: Gemini-Funktionen in der PDF-Vorschau von Google Drive.



Über die in den Workspace-Apps integrierte Seitenleiste steht die Gemini-KI schon seit längerer Zeit zur Verfügung und ermöglicht eine Reihe von Funktionen zur Zusammenfassung von Dokumenten, das Generieren von neuen Inhalten, Erweiterung von Informationen oder Umformulierung von Inhalten. Auch mit PDF-Dateien kann Gemini in der eigenständigen Web-App seit längerer Zeit umgehen – und nun gibt es die Kombination aus beidem.

In diesen Tagen wird die neue Gemini-Integration für den in Google Drive integrierten PDF-Viewer ausgerollt. Gemini steht wie gewohnt in der Seitenleiste zur Verfügung und bietet dieselben Funktionen wie an anderer Stelle: Das PDF lässt sich zusammenfassen, aus diesem heraus neue Dokumente erstellen, es lassen sich Dinge erklären und mehr. Auch das Zusammenführen des PDFs mit anderen Dokumenten aus Google Drive ist möglich.

Die neue Integration wird ab sofort für alle zahlenden Workspace-Nutzer sowie Google One AI-Premium-Abonnenten ausgerollt. Ob und wann es in abgespeckter Form für alle Nutzer angeboten wird, lässt sich noch nicht sagen.

