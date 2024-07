Gemini: Google will Smart Glasses mit dem KI-ChatBot auf den Markt bringen – Verhandlungen laufen (Bericht)

Bei Google dreht sich derzeit vieles um das KI-Modell Gemini, das man bereits auf einige wichtige Plattformen und Geräte gebracht hat, aber die Reichweite nach wie vor ausbauen möchte – offenbar auch auf neuen Geräteklassen. Jetzt gibt es glaubhafte Berichte darüber, dass Google neue Smart Glasses mit Gemini plant und dafür bereits einige Partner gefunden hat.



Erst vor wenigen Wochen hat Google eine Smart Glasses-Demo mit Gemini veröffentlicht und dabei gezeigt, wie die Künstliche Intelligenz durch das Tragen einer Brille im Alltag eingesetzt werden kann. Wir haben euch die Demo hier bereits ausführlich vorgestellt und ich hatte es als beste Mischung aus dem damaligen Google Glass-Konzept und den multimodalen Gemini-Möglichkeiten bezeichnet. Damals hieß es noch von Google, dass es sich dabei um kein geplantes Produkt handelt. Aber das wird sich ändern.

Laut einem Bericht befindet man sich derzeit in Verhandlungen mit EssilorLuxottica, das viele Brillenmarken wie etwa Ray-Ban im Portfolio hat. Konkrete Pläne soll es noch nicht geben, sondern man wird den Hersteller wohl erstmal mit den in der Demo gezeigten Möglichkeiten überzeugen wollen. Die Technologie ist vorhanden, jetzt braucht man eben einen Brillenhersteller, der diese integrieren und auf den Markt bringen will.

Eine Zusammenarbeit mit Ray-Ban scheint in der Tech-Branche sehr gefragt zu sein. Denn Google hat schon vor vielen Jahren für Google Glass mit Ray-Ban zusammengearbeitet. Derzeit ist das Unternehmen vor allem durch die Kooperation mit Meta im Tech-Bereich bekannt und es wird interessant zu sehen sein, ob die Brillenmarke zweigleisig fahren will und kann, um sowohl mit Meta als auch Google zu kooperieren.

