Gemini Update: Neue Smartphone-Ära kommt, Gemini auf dem Pixel 9 und Nutzung auf dem Lockscreen

Auch in dieser Woche hat Googles KI-Plattform Gemini wieder einige Fortschritte gezeigt und dafür gesorgt, dass das Produkt auch in der Sommerpause im Gespräch bleibt. Natürlich haben wir euch auch in dieser Woche wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel noch einmal übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Google Gemini ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. In dieser Woche haben wir euch über Gemini auf den Pixel 9-Smartphones informiert, über die dadurch entstehende neue Smartphone-Ära sowie über die Nutzung des KI-Assistanten auf dem Android-Sperrbildschirm. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini am Android-Sperrbildschirm nutzen

Gemini lässt sich jetzt noch umfangreicher als bisher auf dem Android-Sperrbildschirm nutzen. Statt wie bisher nur Smart Home-basierte Assistant-Befehle durchzulassen, können jetzt auch allgemeine Anfragen beantwortet werden.

» Gemini lässt sich jetzt am Android-Lockscreen nutzen

Mit Pixel 9 + Gemini zur neuen Smartphone-Ära

Google hat die beiden Pixel 9-Smartphones angeteasert und dabei sehr stark auf die Unterstützung von Gemini und dessen KI-Funktionen gesetzt. Im selben Atemzug ist von einer ganz neuen Smartphone-Ära die Rede, die natürlich durch die Gemini-KI definiert werden soll.

Pixel 9 + Gemini-Abo

Weil die Pixel 9-Smartphones wohl für viele Funktionen auf die Gemini-KI setzen und diese nicht alle Dinge kostenlos anbietet, startet man wohl mit einer starken Aktion: Pixel 9-Käufer sollen mehrere Monate Gemini Advanced kostenlos erhalten, wobei die Dauer des Gratis-Abos vom gekauften Modell und dessen Preis abhängt. Überraschend ist das nicht, fraglich aber natürlich, was danach kommen soll.

Es soll sich wohl nur um eine Vorverkaufsaktion handeln, sondern um ein dauerhaftes Goodie, das einige Monate nach dem Start der Smartphones begonnen werden kann.

» Google startet wohl mit Pixel 9-Gemini-Aktion

