Google Files: ZIP-Archive am Smartphone erstellen – neue Funktion für den Dateimanager kommt (Teardown)

Der smarte Dateimanager Google Files bietet einen wachsenden Funktionsumfang, der immer wieder mit neuen Features erweitert wird, die den Umgang mit den lokalen Dateien vereinfachen sollen. Nachdem man im vergangenen Jahr die Möglichkeit zum Öffnen von ZIP-Archiven integriert hat, geht man jetzt den umgekehrten Weg: In Kürze lassen sich ZIP-Archive direkt am Smartphone erstellen.



Google Files kann seit einiger Zeit ZIP-Archive öffnen und die darin enthaltenen Dateien bei Bedarf extrahieren. Eigentlich eine Grundfunktion, aber unter Android ohne zusätzliche Apps tatsächlich gar nicht so einfach. Jetzt steht ein neues Feature vor der Tür, das im Rahmen eines Teardowns entdeckt und über versteckte Schalter bereits zum Testlauf aktiviert werden konnte: Google Files wird es ermöglichen, ZIP-Archive zu erstellen.

Nutzer können einzelne Dateien oder auch ganze Ordner auswählen, die in ein ZIP-Archiv gepackt werden sollen. Das kann man auch am Smartphone immer wieder einmal brauchen, um sehr schnell mehrere Dateien zu teilen. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Komprimierung, sondern hauptsächlich um die Zusammenfassung vieler Dateien oder Ordnerstrukturen. Die Funktion ist wohl so gut wie fertig, sodass der Rollout nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen sollte.

Erst vor wenigen Monaten wurde Google Files mit einem integrierten PDF-Reader ausgestattet, der das Öffnen von PDF-Dokumenten ermöglicht. Auch diese Funktion steht noch nicht allen Nutzern zur Verfügung, sodass möglicherweise beides zugleich in der Breite ausgerollt wird.

