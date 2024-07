Pixel Update: Zahlreiche Pixel 9-Leaks, Pixel Watch 3-Preise, Updates, offizielle Fotos, Aktionen und mehr

Eine weitere Pixel-Woche im Juli geht zu Ende und war diesmal prall gefüllt mit Leaks, neuen Informationen, offiziellen Ankündigungen und auch Updates rund um die Pixel-Produkte. Mittlerweile haben wir sehr viele Details zu den neuen Pixel-Produkten erfahren, die wir an dieser Stelle in unserem wöchentlichen Pixel Update wie gewohnt zusammenfassen. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, zum kommenden Foldable, die Preisgestaltung der Pixel Watch 3, Kamera-Leaks, Updates und auch offizielles Bildmaterial. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Pixel 9-Infos in der Übersicht

Wir haben euch alle Informationen rund um die Pixel 9-Smartphones übersichtlich zusammengefasst. Zwar mit Stand von letzten Samstag und daher nicht mehr vollständig, aber alle Informationen sind noch korrekt.

» Das sind die neuen Pixel 9-Smartphones

Alle Pixel Watch 3-Infos im Überblick

Hier findet ihr alle Infos rund um die Pixel Watch 3 im Überblick. Ebenfalls mit Stand von letzter Woche, aber nahezu vollständig.

» Das ist die Pixel Watch 3









So könnt ihr die Pixel-Akkulaufzeit optimieren

Mit wenigen Kniffen könnt ihr die Pixel-Akkulaufzeit optimieren. Probiert das einfach einmal aus und staunt über die gewonnenen Stunden.

» Akku-Laufzeit der Pixel-Smartphones optimieren

Pixel 9-Tensor erhält Smart Home-Unterstützung

Mit dem Tensor G4 in den Pixel 9-Smartphones bringt Google endlich die seit langer Zeit erwartete Smart Home-Unterstützung in Form von Threads.

» Tensor im Pixel 9 erhält Threads-Unterstützung

So viel wird die Pixel Watch 3 kosten

Ein neuer Leak verrät uns, wie viel die Pixel Watch 3 in Deutschland kosten wird. Auch hier steigt der Preis.

» Das sind die Pixel Watch 3-Verkaufspreise

Das sind die neuen Pixel 9-Kamerasensoren

Es gibt einen detaillierten Blick auf die Kamerasensoren der Pixel 9-Smartphones. Google legt in allen Bereichen ordentlich nach und wechselt auch die Lieferanten.

» Pixel 9: Das ist die Kamera-Ausstattung

Pixel Watch verliert ‚auf einen Blick‘

Kurios: Die Pixel Watch verliert das ‚auf einen Blick‘-Widget. Allerdings nur in Deutschland aus regulatorischen Gründen.

» Google hat beliebtes Pixel Watch-Widget zurückgezogen

Viele Fotos der neuen Pixel 9-Smartphones

Es gibt sehr viele neue Fotos der echten Pixel 9-Smartphones inklusiver aller Abmessungen und der Möglichkeit eines Vergleichs.

» Umfangreicher Leak zeigt viele Pixel 9-Fotos









Pixel 9 und Pixel 9 Pro im Hands-on-Vergleich

Ein neues Hands-on vergleicht das Pixel 9 mit dem Pixel 9 Pro. Kurz und sehenswert.

» Leak zeigt die Pixel 9-Smartphones im Vergleich

Neue Akku-Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Es gibt neue Akku-Informationen zu den Pixel 9-Smartphones aus offizieller Quelle. Google legt zwar bei der Ladegeschwindigkeit nach, spart dafür aber bei der Akku-Kapazität.

» Google kürzt die Pixel 9 Akku-Kapazität

» Neues Fast Charging für Pixel 9-Smartphones kommt

Pixel Watch startet schon bald mit ‚Mein Gerät finden‘

Auch die Pixel Watch wird in Kürze ‚Mein Gerät finden‘ unterstützen und sich dadurch nativ an das Netzwerk anbinden lassen – ganz ohne die bisher notwendige Smartphone-Verbindung.

» Pixel Watch wird schon bald an ‚Mein Gerät finden‘ teilnehmen können

Google zeigt die Pixel 9-Smartphones

Jetzt hat es auch Google offiziell gemacht: Man zeigt die beiden Pixel 9-Smartphones Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold in offiziellen Videos inklusive der darauf genutzten Gemini-KI.

» Google zeigt das Pixel 9 Pro in voller Pracht

» Google zeigt das Pixel 9 Pro Fold in voller Pracht









Google will neue Smartphone-Ära begründen

Mit den Pixel 9-Smartphones will Google

» Pixel 9 soll neue Smartphone-Ära begründen

Google Days mit starken Pixel-Aktionen starten

» Das sind die Pixel-Aktionen bei den Google Days

