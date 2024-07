Pixel 9-Smartphones: Überraschendes Downgrade – Google kürzt die Akku-Kapazität aller Geräte (Übersicht)

Google wird mit dem baldigen Start der Pixel 9-Smartphones in vielen Bereichen nachlegen und von der Leistung über die Kamera bis zur Software und KI an vielen Schrauben drehen – so wie wir das von jeder neuen Generation gewohnt sind. Doch in einem für viele Menschen wichtigen Bereich lässt man überraschenderweise nach: Die Akku-Kapazität aller vier Geräte wird im Vergleich zum Vorgänger sinken.



Dank zahlreicher Energiespartricks, adaptiver Funktionen und moderner Komponenten konnte die Akku-Laufzeit moderner Smartphones zuletzt etwas gesteigert werden – und das ohne dass die Akkus oder deren Kapazität weiter wachsen müssen. Das gilt auch für die Pixel-Smartphones, aber dennoch ist es überraschend, wenn die Kapazität der Batterie von einer Generation zur nächsten sinkt – und das übergreifend für alle Modelle der Generation.

Die neuen Pixel 9 Akku-Kapazitäten

Pixel 9: 4,558 mAh (Pixel 8: 4,575 mAh)

Pixel 9 Pro: 4,558 mAh (Pixel 8 Pro: 5,050 mAh)

Pixel 9 Pro XL: 4,942 mAh

Pixel 9 Pro Fold: 4,560 mAh (Pixel Fold: 4,821 mAh)

Beim Pixel 9 ist die Verkleinerung der Akku-Kapazität nicht der Rede wert, beim Pixel 9 Pro mit ganzen 500 mAh weniger hingegen schon. Beim Pixel 9 Pro Fold mit ebenfalls mehr als 250 mAh weniger ebenfalls. Aber auch ein Gesamtvergleich lohnt sich: Das Pixel 9 Pro XL – also das absolute 2024er-Flaggschiff – bietet 100 mAh weniger Akku-Kapazität als das Pixel 8 Pro des Vorjahres. Und das bei einem sehr deutlichen Preisanstieg.

Wie Eingangs erwähnt, kann man durch zahlreiche Tricks an der einen oder anderen Stellschraube drehen und die Laufzeit vielleicht konstant halten oder gar steigern, aber dennoch ist dieses Downgrade schon überraschend.

