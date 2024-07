YouTube Music Podcasts: Einzelne Folgen lassen sich jetzt als angehört oder nicht-angehört markieren

Die Musikstreamingplattform YouTube Music hat schon vor längerer Zeit eine grundlegende Unterstützung für Podcasts bekommen und ist nach der Einstellung von Google Podcasts mittlerweile die einzige App für diese Aktivität im Google-Netzwerk. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die schon von Beginn an hätte dabei sein sollen: Einzelne Folgen lassen sich als angehört markieren.



Viele Podcasts sind grob beschrieben einfach nur einzelne Audiodateien, die per Feed abonniert und ausgeliefert werden. Als Nutzer möchte man durch das Abo eines solchen Feeds normalerweise über neue Inhalte auf dem Laufenden bleiben, aber auch ältere Inhalte als bereits konsumiert markieren. Tatsächlich war das bei YouTube Music bisher nicht möglich und konnte nur durch das vollständige Abspielen (oder das schnelle Vorspulen bis zur letzten Sekunde) einer Folge erreicht werden.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem dieses Versäumnis endlich nachgeholt wird: Ganze sieben Monate nach der ersten Ankündigung des Features haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, einzelne Folgen eines Podcasts als angehört zu markieren, umgekehrt auch als nicht-angehört zu markieren und somit bei Bedarf dafür zu sorgen, dass die Folgen entsprechend markiert sind. Das kann jeder Feedreader und jede Podcast-App und nun endlich auch YouTube Music Podcasts.

Die neue Funktion wird in diesen Tagen ausgerollt und sollte schon sehr bald bei allen Nutzern auftauchen. Es findet sich an allen Stellen, in denen einzelne Folgen ausgewählt werden können im entsprechenden Drei-Punkte-Menü.

[9to5Google]