Pixel 9 & Pixel 9 Pro: Umfangreicher Foto-Leak zeigt die beiden Smartphones im direkten Vergleich (Galerie)

Die Pixel 9-Smartphones erhalten in diesen Tagen dank zahlreicher Leaks sehr viel Aufmerksamkeit und sind längst in der Phase angekommen, in der die letzten Details geklärt werden. Nach einigen eher technischen Leaks gibt es in diesen Tagen aber auch wieder Fotos der vermeintlich echten Modelle, wobei ein interessanter Vergleich zwischen dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro XL ermöglicht wird. Beide setzen auf unterschiedliche Rückseiten.



Wir sind mittlerweile in einem Leak-Stadium rund um die Pixel 9-Smartphones angekommen, in denen nicht mehr jedes neues Bild und jede neue Info groß angekündigt werden muss, sondern wir uns auf die wirklichen Neuigkeiten konzentrieren können. Jetzt haben Leaker umfangreiches Bildmaterial zum Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL veröffentlicht, das uns einen genauen Blick auf die Smartphones ermöglicht und auch einen direkten Vergleich zeigt.

Auf den unten eingebundenen Fotos könnt ihr sehen, dass sich die Rückseiten der beiden Smartphones auch in puncto Material unterscheiden: Das Pixel 9 hat eine glänzende Oberfläche, während das Pro XL-Modell auf eine matte Oberfläche setzt, die auf den ersten Blick vielleicht weniger wertig wirkt, aber durch die Haptik und Unempfindlichkeit gegenüber Fingerabdrücken deutlich im Vorteil ist.

Viel mehr gibt es zu den Fotos eigentlich gar nicht mehr zu sagen, denn wir haben längst alle Details gesehen und somit taugen die Bilder vor allem noch einmal dafür, sich mit der auffälligen Kameraleiste anzufreunden – oder eben auf diese Generation zu verzichten und schon den Blick nach 2025 zu richten.

















Aktuelle Pixel 9-Leaks:

