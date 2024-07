YouTube Music: Noch mehr Personalisierung ist auf dem Weg – KI-Prompts für Playlisten kommt (Leak)

Das Musikstreaming von YouTube Music gibt den Nutzern mehrere Möglichkeiten, um Playlisten jeglicher Art zu erstellen – manuell, automatisch, als Radio-Variante und schon sehr bald wohl auch per KI-Prompt. Bei ersten Nutzern zeigt sich in diesen Tagen eine neue KI-Funktion, mit der sich Playlisten einfach auf Anfrage erstellen lassen. Das dürfte ein recht genaues Feintuning ermöglichen.



Unter der Haube ist die Künstliche Intelligenz schon seit langer Zeit ein Teil von YouTube Music, die unter anderem dafür sorgt, dass Playlisten automatisch verlängert werden, sich dynamisch anpassen oder in Form von Radistationen erstellt werden. Jetzt will man den Nutzern wohl noch mehr Möglichkeiten an die Hand geben, um den Musikgeschmack genau zu treffen und (aus eigener Sicht) starke Playlisten zusammenzustellen.

Bei ersten Nutzern taucht eine neue Infokarte auf der Startseite auf, die mit einem Tap zu einem Prompt führt. Dort kann per Sprache oder in Textform sehr genau eingegeben werden, welche Musik man gerne hätte. KI-typisch kann der Prompt sehr kurz oder bei Bedarf natürlich auch sehr lang und detailliert sein. Direkt nach der Eingabe gibt es eine Vorschau und mit einem weiteren Tap wird eine auf diesen Wünschen basierende Playliste erstellt.

Ich denke, dass YouTube Music für diese Art von KI regelrecht prädestiniert ist und es gerade beim Musikgeschmack sehr wichtig ist, dass die Nutzer viele Signale senden und Anpassungsmöglichkeiten haben. Dabei geht es natürlich stets darum, die Nutzer dennoch nicht mit dem Feintuning zu überfordern, sondern das Ganze soweit wie möglich zu automatisieren. Mehrfache KI-Prompts und dynamische, temporäre Playlisten könnten da sehr hilfreich sein.

» YouTube Music: Update bringt neue Künstlerseiten – modernes Design mit mehr Platz (Screenshots)

[9to5Google]