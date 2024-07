Pixel-Smartphones: Nutzer berichten von flackernden Displays – Video bringt Pixel 7 und Pixel 8 außer Tritt

Google versorgt die Pixel-Smartphones regelmäßig mit Updates, die sowohl Sicherheitslücken stopfen als auch Probleme beheben – wenn eine kritische Anzahl Nutzer davon betroffen ist. Jetzt hat uns ein Leser mit einem neuen Problem kontaktiert, das vielleicht viele Nutzer betreffen könnte, die das bisher nicht bemerkt haben: Ein einfaches Video bringt das gesamte Display zum Flackern.



Ein Leser hat uns kontaktiert und auf ein Problem aufmerksam gemacht, das auch ausführlich bei Reddit beschrieben ist. Es geht darum, dass ein simples (wenn auch sehr merkwürdiges) Beispielvideo das Smartphone zu einem auffälligen Verhalten bringt: Wird das Video abgespielt, flackert das gesamte Display. Nicht nur der Teil, in dem das Video läuft, sondern das vollständige Display inklusive weiterer UI-Elemente. Im folgenden eingebundenen Video könnt ihr das Verhalten sehen.

Es ist vollkommen egal, mit welcher App das Video abgespielt wird. Interessanterweise tritt das nur auf, wenn das Display auf hohe Auflösung eingestellt ist. Stellt man es auf volle Auflösung um, verschwindet das Problem sofort. Es ist also die Kombination aus der hohen Auflösung und diesem Beispielvideo. Das Problem tritt auf einem Pixel 7 auf, auf mindestens zwei Pixel 8 Pro sowie auf einem weiteren Pixel-Smartphone eines anderen Nutzers.

Es kann sich eigentlich nur um ein Softwareproblem mit dem Display handeln. Der Schwachpunkt dürfte wohl irgendetwas in dem Video sein, das dieses Verhalten auslöst. Wäre es nur dieses exakt eine Video, wäre es rein praktisch vollkommen egal. Aber da es sich um eine ganz normale Videodatei handelt, könnte es potenziell auch andere Videos betreffen, sodass Google sich das zumindest einmal ansehen sollte. Seid ihr auch betroffen? Diskutiert am besten Fall in den Kommentaren bei Reddit.

» Mehr Details und das Testvideo bei Reddit