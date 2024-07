Pixel 6 Fold: Das wäre Googles erstes Foldable gewesen – Vorserienmodell von 2021 zeigt sich (Galerie)

Google hat vor einem Jahr das Pixel Fold auf den Markt gebracht und ist mit diesem nach langer Vorbereitungszeit erstmals in den Markt der faltbaren Smartphones eingestiegen. Schon Jahre zuvor gab es Spekulationen über ein Pixel-Foldable und jetzt sind Fotos eines weit fortgeschrittenen Prototypen aufgetaucht, der schon parallel zur sechsten Generation hätte auf den Markt kommen sollen.



Schon in wenigen Wochen könnte Google das neue Pixel 9 Pro Fold vorstellen, die zweite Generation der eigenen Foldable-Linie, die im Mai letzten Jahres mit dem Pixel Fold begonnen hat. Das Pixel Fold kann der siebten Pixel-Generation zugeschrieben werden, da im Smartphone in Tensor G2 zum Einsatz kommt, der sonst nur in den Pixel 7-Smartphones sowie im Pixel 7a und im Pixel Tablet verbaut ist. Eigentlich hätte Google aber schon früher in den Foldable-Markt starten wollen.

Wir haben Googles mehrfache Foldable-Anläufe hier im Blog über mehrere Jahre begleitet, die gleich zwei Mal einen völligen Neustart des Projekts mit sich gebracht hatten. Schon im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Google noch zwei weitere Foldables geplant hätte, die aber aus unterschiedlichen Gründen keine Produktionsfreigabe erhielten. Die Rede ist von Passport und Pipit. Jetzt ist ein Prototyp eines solchen Pixel 6-Foldables in Leaker-Hände gelangt und zeigt sich auf einigen Fotos.

Leider sind die folgenden Fotos nur in sehr schlechter Auflösung verfügbar, da sie sehr schnell von der Quelle entfernt worden sind. Lediglich das letzte Bild zeigt das Smartphone in guter Qualität. Aber die Fotos reichen aus, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie solch ein Pixel 6-Foldable hätte aussehen können.

















Ursprünglich hätte das faltbare Smartphone im 4. Quartal 2021 starten sollen – gleichzeitig mit den Pixel 6-Smartphones. Bekanntlich sind es eineinhalb Jahre später geworden. Das Pixel Fold der sechsten Pixel-Generation sieht dem heutigen Gerät sehr ähnlich und unterscheidet sich hauptsächlich durch die Kameraleiste, die bei jeder Pixel-Generation seit der 6er-Serie verändert wurde und äußerlich stellvertretend für diese Generation steht.

Über technische Details muss jetzt nicht mehr spekuliert werden, aber es zeigt sich, dass die damaligen frühen Leaks Treffer gewesen wären. Die Rede ist von Tensor G1, einer 12,2 Megapixel-Kamera sowie einem weiteren 12 Megapixel-Kamerasensor. Die beiden Projekte Passport und Pipit wurden wohl eine zeitlang getrennt voneinander entwickelt, hatten beide mit Problemen zu kämpfen und wurden dann irgendwann zu felix vereint – dem heutigen Pixel Fold.

[Android Authority]