Pixel Fold: Google hatte noch zwei weitere Foldables in Planung – waren aber nicht gut genug

In wenigen Wochen wird Google das Pixel Fold auf den Markt bringen und damit den Startschuss für das erste faltbare Pixel-Smartphone geben. Leaks rund um ein faltbares Google-Smartphone gab es schon seit mehreren Jahren und jetzt hat die Produktmanagerin des Pixel Fold offiziell bestätigt, dass es ein oder zwei weitere Geräte gab. Diese waren schon weit fortgeschritten, kamen dann aber doch nicht auf den Markt.



Es gab schon seit langer Zeit Spekulationen über ein faltbares Pixel-Smartphone, das wir schon damals spätestens für Android 12L erwartet hatten – eine Android-Version für große Displays. Doch es kam weder das Pixel Fold noch das Pixel Tablet, sodass ich schon damals Android 12L zur überflüssigsten Version erklärt habe. Wenig überraschend hat man nun bestätigt, dass damals tatsächlich ein Foldable in Vorbereitung war, das man möglicherweise parallel zu diesem Betriebssystem veröffentlicht hätte.

Die Pixel Fold-Produktmanagerin Ivy Ross hat verraten, dass es mindestens ein weiteres Foldable gegeben hat, mit dem man intern aber nicht zufrieden war und es aus diesem Grund nicht auf den Markt gebracht hat:

Statement von Ivy Ross im Made by Google-Podcast:

I’m really proud of the team because there was another foldable model that we had created that we had the discipline to say, “nope, it’s not good enough yet,” and really wait until we felt we could do something that was good enough or better than what was out there already. So it’s really a testimony to the fact that we’re able to do that and recognize when something isn’t good enough.