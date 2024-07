Fuchsia & Android: Google integriert das Betriebssystem in schlanker Version für Smartphones (Leak)

Google arbeitet seit vielen Jahren am neuen Betriebssystem Fuchsia dessen Ausrichtung bis heute unklar ist und wohl auch intern bereits mehrfach geändert wurde. Jetzt scheint sich eine neue Richtung aufzutun, denn innerhalb von Android gibt es eindeutige Hinweise, die auf die Integration einer stark abgespeckten Version von Fuchsia in das Smartphone-Betriebssystem deuten.



Das Betriebssystem Fuchsia hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich, vor allem wenn man bedenkt, dass es bis heute niemals den ganz großen offiziellen Auftritt hatte. Es kam schon auf Smartphones zum Einsatz, auf Laptops, mittlerweile hochoffiziell auf Smart Displays und jetzt scheint man auch die Smartphones wieder ins Visier zu nehmen. Allerdings nicht als Android-Ersatz, wie es vor einigen Jahren erwartet wurde, sondern als Android-Erweiterung.

Aktuelle Veränderungen in den Quellcodes von Fuchsia und Android lassen erwarten, dass eine stark abgespeckte Version von Fuchsia tief in Android integriert werden soll, um noch mehr Apps zu unterstützen sowie zusätzliche Sicherheit zu bieten. Fuchsia soll als eine Art VM arbeiten und dann auch davon profitieren, dass kein Linux-Kernel zum Einsatz kommt, sondern der von Google weiterentwickelte Zircon-Kernel. Das sorgt für eine klare Abschottung und soll Angriffe auf das darunterliegende Android so gut wie unmöglich machen.

Es wird noch lange dauern, bis diese Integration vollständig umgesetzt ist – wenn überhaupt. Bei Fuchsia wechselhafter Historie lässt sich ohnehin nicht sagen, warum man überhaupt so lange an dem Betriebssystem festhält, dies an unzähligen Stellen ausprobiert und dann doch wieder verwirft. Aber vielleicht wird es jetzt doch noch vom Android-Nachfolger zum Android-Verbesserer. Wir dürfen gespannt sein.

