Pixel Watch: Google hat das ‚auf einen Blick‘-Widget in Deutschland zurückgezogen – kehrt wohl nicht zurück

Die Pixel Watch gibt allen Nutzern die Möglichkeit, die Startseite nicht nur mit Ziffernblättern, sondern auch den darin enthaltenen Platzhaltern für Komplikationen anzupassen. Dazu gehört seit längerer Zeit das ‚auf einen Blick‘-Widget, das viele unserer Leser vermutlich schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Denn wie Google jetzt mitteilt, musste man es für deutsche Nutzer zurückziehen.



Das Widget ‚auf einen Blick‘ dürfte sich bei vielen Smartphone-Nutzern auf dem ersten Homescreen befinden und über die Uhrzeit, das Datum, das Wetter, anstehende Termine, Pakete oder Abfahrzeiten informieren – simpel, aber praktisch. Auf der Pixel Watch sieht es ähnlich aus, denn dort steht die Komplikation schon seit längerer Zeit in sehr kleiner Form und seit dem vergangenen Jahr auch in einer deutlich größeren Größe zur Verfügung. Auf den obigen Screenshots der damaligen Ankündigung könnt ihr das gut sehen.

Auch viele deutsche Nutzer haben sich sicherlich damals über die Einführung der neuen Komplikation gefreut, die auf der Smartwatch zwar nur einen eingeschränkten Umfang hat, aber dennoch praktisch sein kann. Doch vielleicht auch aufgrund der Medienberichte bemerken viele nun, dass die Komplikation nicht mehr verfügbar ist. Google hat sich mittlerweile mit einem Statement gemeldet und bekannt gegeben, dass die ‚auf einen Blick‘-Komplikation in Deutschland aus regulatorischen Gründen eingestellt werden musste – und das schon Anfang Mai.

Man geht nicht weiter ins Detail, sodass nicht nachvollziehbar ist, welche regulatorischen Gründe das denn sein könnten. Denn in anderen EU-Ländern ist die Komplikation weiter vorhanden, auf Smartphones in Deutschland ebenfalls. Vermutlich handelt es sich um ein laufendes oder bereits abgeschlossenes Verfahren aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, die man nicht kommunizieren möchte. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Wenn viele Nutzer die Komplikation seit über zwei Monaten nicht vermisst haben, dann ist sie wohl auch nicht so relevant.

