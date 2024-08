Made by Google: Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 und die Pixel Buds Pro 2 kommen wohl später (Bericht)

Google lädt in elf Tagen zum ‚Made by Google‘-Event, auf dem die neuen Pixel-Produkte offiziell und ausführlich vorgestellt werden. Wie üblich wird man direkt im Anschluss des Events Vorbestellungen für die neuen Smartphones, Smartwatches und vielleicht auch der smarten Kopfhörer entgegennehmen. Das bedeutet aber nicht, dass sie schon bald in den Verkauf gehen. Es gibt Hinweise auf längere Verzögerungen.



Das ‚Made by Google‘-Event am 13. August wird neben den drei Pixel 9-Smartphones auch das Pixel 9 Pro Fold, die Pixel Watch 3-Smartwatches sowie die Pixel Buds Pro 2 hervorbringen. Erstmals wird das Event im August veranstaltet, das seit der ersten Ausgabe im Jahr 2016 stets Anfang Oktober stattgefunden hat. Das könnte wohl auch der Grund dafür sein, dass es zu Verzögerungen im gesamten Produkt-Portfolio kommt. Erst gestern wurde bekannt, dass die Pixel 9-Smartphones nicht mit Android 15 starten können.

Jetzt lassen neue Leaks vermuten, dass sich einiges verzögern wird: Die Rede ist davon, dass das Pixel 9 Pro Fold erst im September auf den Markt kommen wird, ebenso wie die Pixel Buds Pro 2. Die anderen drei Pixel 9-Smartphones sollen dafür schon gut eine Woche nach dem Event in den Verkauf gehen. Über die Pixel Watch 3 gibt es bisher noch gar keine Informationen zur Vorbestellung, sodass sich auch diese möglicherweise bis in den September oder gar Oktober verschieben.

Sollten diese Verzögerungen tatsächlich zutreffen, was recht wahrscheinlich ist, muss man sich ein weiteres Mal fragen, warum Google die Präsentation vorgezogen hat. Dass man unbedingt vor dem neuen iPhone präsentieren möchte ist vielleicht nachvollziehbar, doch wenn die Produkte dann nicht erhältlich sind oder mit einer älteren Software (Android 14) auf den Markt kommen, war es das eigentlich nicht wert.

» Pixel 9 Pro Fold: Deutscher Werbespot geleakt – verrät viele Details zum dünnsten Foldabe (Video & Galerie)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 31.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!