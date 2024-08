Pixel 9 Pro Fold: Deutscher Werbespot geleakt – verrät viele Details zum dünnsten Foldabe (Video & Galerie)

Google wird in wenigen Tagen das Pixel 9 Pro Fold als Teil der Pixel 9-Serie vorstellen, über das wir in den letzten Wochen bereits sehr viel erfahren konnten. Jetzt gibt es einen weiteren Schwung an Leaks, in dem von einem sehr dünnen Design die Rede ist, das endlich eine 180 Grad-Nutzung ohne Kraftakt sowie das Entsperren per Gesichtserkennung sowohl auf der Innen- als auch der Außenseite ermöglicht.



Mit dem Pixel 9 Pro Fold wird Google in die zweite Foldable-Generation starten, bei der man laut des jetzt geleakten Werbematerials wohl noch immer dabei ist, die Nutzer erst einmal vom Formfaktor zu überzeugen. Es geht hauptsächlich darum, zwei Apps in gewohnter Größe nebeneinander nutzen und mit diesen parallel oder untereinander interagieren zu können. Das gehört zwar eher zu den Android 15-Stärken und nicht direkt zum Pixel 9 Pro Fold, aber gehört in der Zeit der Foldable-Stagnation eben dazu.

Spannend wird es bei weiteren Bildern, die das aufgeklappte Smartphone zeigen. Denn wir sehen, dass sich das Gerät in diesem Jahr tatsächlich vollständig um 180 Grad aufklappen lässt. Bei der ersten Generation waren es noch 178 Grad, wobei sich die vollständige Öffnung aber durch einen leichten Druck nutzen ließ (allerdings eher mit einem schlechten Gefühl und nur während der der Dauer des Händedrucks). Gleichzeitig sehen wir aber, dass eine flache Nutzung auf einer Oberfläche aufgrund der Kamera undenkbar ist und eine enorm wacklige Angelegenheit wäre.

Kommen wir zu den neuen technischen Daten: Das Smartphone ist aufgeklappt nur 5,1 Millimeter stark und damit auch zugeklappt noch ein wenig dünner als der Vorgänger. Das innere „Super Actua Flex“-Display kommt auf 8 Zoll, das äußere Actua-Display auf 6,3 Zoll. Schaut euch einmal die folgenden Bilder sowie das Video an, um euch selbst einen Eindruck zu verschaffen.

















