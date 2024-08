Pixel 9: Googles neuer Tensor G4-SoC bleibt hinter den Erwartungen – neuer Leak verrät Spezifikationen

In diesen Tagen sickern viele technische Daten der Pixel 9-Smartphones durch, die meist von offiziellem Marketingmaterial begleitet und bestätigt werden. Jetzt gibt es neue Informationen zum kommenden Tensor G4, der als SoC in allen Pixel-Smartphones der neunten Generation zum Einsatz kommt. Google legt an einigen Stellen nach, Beobachter zeigen sich aber dennoch enttäuscht.



Mit den Pixel 9-Smartphones wird Google schon in die vierte Tensor-Generation starten, für die man eigentlich große Pläne hatte, diese dann aber doch auf das nächste Jahr verschieben musste. Wohl auch aus diesem Grund fällt das Leistungswachstum und die sonstigen Optimierungen eher bescheiden aus: Zwar gibt es keine Rückschritte, aber dennoch haben die Leistungssprünge der letzten Jahre eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt, die von der vierten Generation nicht erfüllt werden kann.

Während der Tensor G3 noch neun Kerne aufweisen konnte (4+4+1), setzt der Tensor G4 nur auf acht Kerne (4+3+1), die dafür leicht höher getaktet sind. In einem Benchmark liegt der Tensor G4 um 11 Prozent bei der Single-Core-Wertung vorn, bei Multicore hingegen um gerade einmal 3 Prozent. Ein Upgrade gibt es beim Modem, denn in diesem Bereich setzt man auf einen Samsung-Chip mit bis zu 50 Prozent mehr Leistung. In puncto GPU sowie KI-Chips gibt es keinerlei Veränderungen.

Schlussendlich kommt es darauf an, wie viel Google mit den gewohnten Softwaretricks aus den Chips herausquetschen kann. In einem vor zwei Monaten geleakten Tensor-Benchmark lag der Tensor G4 gar hinter seinem Vorgänger Tensor G3.

» Pixel 9-Smartphones: Starkes Kamera-Upgrade kommt – aber 8K-Videoaufnahme nur auf Umwegen (Leak)

» Pixel 9-Smartphones: Überraschendes Akku-Downgrade, Auflade-Upgrade und Fast Charging (neue Leaks)

[Android Authority]