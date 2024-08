Android Auto: Günstige Tankstelle finden und direkt am Infotainment-Display bezahlen – PACE mit Meilenstein

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich praktische Anwendungen von der Navigation über die Kommunikation bis zur Medienwiedergabe direkt auf dem Display im Fahrzeug verwenden, wobei der Umfang stetig ansteigt. Seit einiger Zeit erlaubt Google auch Tank-Apps wie PACE und jetzt kann das Unternehmen einen Meilenstein verkünden: Man hat als erste Plattform mehr als 10.000 Partner-Tankstellen.



Google öffnet die Infotainment-Plattform Android Auto schrittweise für immer mehr App-Kategorien, die mit den Bedürfnissen im Auto im Zusammenhang stehen – und dazu gehört natürlich das E-Charging oder auch das Tanken. Für das Tanken muss man nach wie vor das Fahrzeug verlassen, aber für das Navigieren zur Tankstelle und seit einiger Zeit auch zur Bezahlung, kann man sich von den Apps innerhalb von Android Auto helfen lassen. Das erleichtert und kombiniert einige notwendige Schritte.

Schon vor längerer Zeit ist die Tank-App PACE auch in Deutschland für Android Auto gestartet, die es bei immer mehr Partnerstationen ermöglicht, direkt an der Zapfsäule mit dem Smartphone zu bezahlen. Ihr müsst daher nicht mehr in den Tankstellenshop oder auf ein Terminal an der Säule hoffen, sondern könnt den Bezahlvorgang entweder am Smartphone oder auch innerhalb von Android Auto abschließen. Dazu benötigt ihr lediglich die Tankstelle, die Nummer der Zapfsäule und natürlich ein geeignetes Zahlungsmittel.

Seit dem vergangenen Jahr kann innerhalb von PACE auch Google Pay zum Bezahlen genutzt werden, womit sich der Kreis für Google-Nutzer wieder schließt. Damit ist es allen Nutzern der App möglich, ihre Tankrechnung im Auto zu bezahlen, ohne auszusteigen. Das kann zwar praktisch sein, aber da man für das Tanken noch immer aussteigen muss, dürfte die Zeitersparnis im Vergleich zur Smartphone-Nutzung wohl eher minimal sein.









Das Netzwerk von PACE, das durch die Connected Fueling Plattform mobiles Bezahlen per App, Wearable oder mit dem Fahrzeug an der Zapfsäule ermöglicht, hat als erster Anbieter die 10.000er-Marke an teilnehmenden Tankstellen geknackt und ist somit das größte Netz in Europa. Es erstreckt sich über insgesamt 15 europäische Länder. Zu den Partnern zählen beispielsweise renommierte Marken wie Esso, JET, OMV, TAMOIL und viele mehr. Bereits mehr als 1,3 Millionen User zahlen an diesen Stationen mobil.

PACE erreicht Meilenstein

Nach eigenen Angaben hat die PACE-App jetzt als erste Tankstellen-App die Marke von 10.000 Partner-Tankstellen überschritten. Bei einer fünfstelligen Anzahl an Tankstellen in 15 Ländern könnt ihr jetzt mit der App tanken und bezahlen. Zu den wichtigsten Partnern gehören Esso, Jet, OMV und Tamoil. Das dürfte sowohl der App als auch dem Tanken und Bezahlen auf diese Art und Weise einen weiteren Schub geben.

Letzte Aktualisierung am 26.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!