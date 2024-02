Google Pay: Mit dem Smartphone an der Zapfsäule bezahlen – eine Tank-App macht es einfach möglich

Die Bezahlplattform Google Pay hat sich auch in Deutschland immer mehr durchgesetzt und kann den Kreis der Partner sowie der annehmenden Stellen immer wieder erweitern. Seit einiger Zeit ist es mit einer recht populären Tank-App mögliche, direkt aus der App heraus per Google Pay an der Zapfsäule zu bezahlen. Einfach tanken und mit dem Smartphone bezahlen, ohne dass eine zusätzliche Karte oder Anmeldung benötigt wird.



Die Unterstützung von Google Pay ist zuletzt immer weiter gewachsen, denn sowohl auf Seiten der Partnerbanken als auch der annehmenden Stellen werden die Listen immer länger. Das gilt aber nicht nur an der Supermarktkasse, sondern auch in anderen Bereichen des Alltags, in denen man bisher per Karte, Bargeld oder einer andere Bezahlmethode den offenen Betrag beglichen hat. Vor einiger Zeit ist eine Tank-App mit einem breiten Netzwerk dazugestoßen.

Mit der Tank-App PACE Drive könnt ihr jetzt nicht nur günstige Tankstellen finden und euch zu diesen navigieren lassen, sondern auch direkt nach dem Tankvorgang bezahlen. Die Tank-App PACE unterstützt die Bezahlung per Google Pay und erweitert damit das aktuelle Portfolio bestehend aus Kreditkarte, PayPal, Tankkarten sowie Giropay um die Bezahlplattform. Für Nutzer bedeutet das noch mehr Komfort beim Tanken, denn in den meisten Fällen dürfte Google Pay bereits fertig eingerichtet sein.

Die Bezahlung erfolgt direkt an der Zapfsäule, sodass ihr weder den Tankstellen-Shop aufsuchen müsst und auch keine Belege mehr sammeln müsst. Denn alle Tankbelege werden bequem per E-Mail versendet und sind auch innerhalb der PACE-App abrufbar. Wer mobiles Bezahlen mit Google Pay auf dem Smartphone bereits eingerichtet hat, kann damit problemlos ohne zusätzliches Setup auch in der PACE Drive App via Smartphone an der Zapfsäule bezahlen.









So funktioniert der Bezahlvorgang

Tankstelle in der App auswählen.

Nummer der Zapfsäule eingeben.

Wie gewohnt tanken.

Mit Google Pay bezahlen und weiterfahren!

– Keine Lust auf langes Anstehen an der Kasse? Bezahle doch einfach direkt an der Zapfsäule!

– Das geht ganz einfach mit PACE Drive als Bezahl-App: Zapfsäule auswählen, Bezahlmethode wählen, kurz bestätigen und schon kann die Fahrt weiter gehen.

– Das mobile Bezahlen funktioniert auf deinem Smartphone, deiner Wear OS Smartwatch und in deinem Auto über Android Auto.

– Deine Daten sind geschützt und den Beleg erhältst du digital.

Google Pay kann mit der aktuellsten Version von PACE Drive an einem Großteil der über 5.900 an der Connected Fueling Plattform angebundenen Tankstellen in 14 Ländern Europas, in denen die App bereits verfügbar ist, als Zahlmethode genutzt werden.

