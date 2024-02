Android Auto: Nutzer berichten von Problemen mit dem Google Assistant – lässt sich bei einigen nicht nutzen

Trotz der derzeitigen Häufung von negativen Meldungen rund um den Google Assistant spielt dieser unter Android Auto noch immer eine entscheidende Rolle und macht die Sprachsteuerung auf der Infotainment-Plattform überhaupt erst möglich. In diesen Tagen berichten allerdings immer mehr Nutzer davon, dass der Assistant nicht nutzbar ist und sich direkt mit einer Problemmeldung verabschiedet.



Der Google Assistant hat in Android Auto eine zentrale Rolle und große Bedeutung, denn ohne diesen ist auf normalem Wege keine Sprachsteuerung möglich, die gerade während der Fahrt nicht zu ersetzen ist. Umso ärgerlich ist es, dass der Google Assistant immer wieder ausfällt und mit den unterschiedlichsten Problemen kämpft. Die Palette reicht in den letzten Jahren von der Einschränkung einer Funktion über eine stumme Sprachausgabe, die Nichtverfügbarkeit über Abstürze bis hin zur Weigerung der Spracherkennung.

Jetzt berichten viele Nutzer davon, dass sich der Google Assistant schon direkt nach dem Aufruf mit einer Fehlermeldung verabschiedet. Unmittelbar nach dem Aufruf durch „Hey Google“ meldet sich der Assistant mit der so typischen Fehlermeldung „oops, something went wrong.“ und verweigert den Dienst. Die weitere Ansage kann man sich als Nutzer ersparen, denn die Assistant-Algorithmen hören schon gar nicht mehr zu. Eine erneute Anfrage an den Assistant ergibt das gleiche Bild.

Bisher ist noch kein Workaround bekannt und auch Google hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Wie groß der Kreis der Betroffenen ist, wissen wir daher ebenfalls nicht. Es sind längst nicht alle, aber die Liste der negativen Rückmeldungen ist schon beachtlich. Ob es einen Zusammenhang mit der neuen Google Assistant-Oberfläche in Android Auto gibt, lässt sich nicht sagen.

» Google Maps: Wie ist das Wetter? Neues Overlay mit aktueller Wetterlage und Stundenprognose für Android

Letzte Aktualisierung am 6.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!