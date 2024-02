Mond-Neujahr: Ein tierisches Google-Doodle für 2024, das Jahr des Holz-Drachen – inklusive Feuerwerk

Am heutigen 10. Februar beginnt das Mond-Neujahr – der Jahresbeginn in einigen traditionellen Kalendersystemen Asiens. Anlässlich dessen schaltet Google heute wieder ein sehr schönes Google-Doodle auf vielen internationalen Startseiten und erinnert uns Europäer bzw. Deutsche daran, dass „unser“ neues Jahr nun schon wieder ganze fünf Wochen alt ist. Der Google-Schriftzug begrüßt das neue Jahr natürlich mit dem namensgebenden Tier – dem Holz-Drachen. Ein Klick auf das Logo löst heute wieder ein Feuerwerk aus.



Das heutige Google-Doodle zum Mond-Neujahr ist eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne und wird sowohl im asiatischen Raum als auch in einigen europäischen Ländern gezeigt – darunter Deutschland. In diesem Jahr ist der Holz-Drache das namensgebende Tier und steht natürlich im Mittelpunkt des heutigen Doodles. Zwar spielt das Element wie auch in den letzten Jahren keine Rolle, aber umgangssprachlich wird ohnehin nur vom „Jahr des Drachen“ gesprochen.

Der Google-Schriftzug wird im heutigen Doodle recht gut sichtbar unter dem Drachen gezeigt, wobei alle sichtbaren Elemente heute in roter Farbe gehalten sind, die sich leicht auf einem dunkelgelben Hintergrund bewegen. Gut möglich, dass der gelbe Hintergrund ein Holzbrett symbolisieren soll, denn auch die Darstellungen wirken gemalt und bewegen sich Comic-artig. Ein gelungenes Bild, das zwar recht künstlich wirkt, aber der chinesischen Tradition gerecht wird.

Ein Klick auf das heutige Google-Doodle führt übrigens zur Suchanfrage „Mond-Neujahr“ und startet erneut das Silvester-Feuerwerk in der Websuche, sieht ganz schick aus und begrüßt somit zum letzten Mal das für uns nicht mehr ganz so neue Jahr 2023. Das heutige Feuerwerk unterscheidet sich farblich ein wenig von der westlichen Variante und zeigt mehrmals durch mehrere explodierende Raketen einen angedeuteten Holz-Drachen.









Das chinesische Neujahrsfest findet zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar statt, am zweiten (sehr selten am dritten) Neumond nach der Wintersonnenwende. Der Neujahrstag verschiebt sich von Jahr zu Jahr um ca. 11 Tage auf einen früheren Termin; wenn sich dadurch ein Termin vor dem 21. Januar ergäbe, wird ein Schaltmonat eingeschoben und der Termin verschiebt sich stattdessen um ca. 19 Tage nach hinten.



Der Holz-Drache (Jiachen, chinesisch 甲辰, Pinyin jiǎchén) ist das 41. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (甲, jiǎ, Element Holz und Yang) mit dem fünften Erdzweig (辰, chén), symbolisiert durch den Drachen (龍, lóng), charakterisiert sind.

Das Jahr des Holz-Drachen gilt nun wieder bis zum nächsten chinesischen Neujahrsfest und wird am 29. Januar 2025 durch die Holz-Schlange abgelöst. Das nächste Jahr des Holz-Drachen wird es erst wieder im Jahr 2084 geben.

Letzte Aktualisierung am 9.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Wikipedia]