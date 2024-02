Pixel Update: Leaks zum Pixel Fold 2, Pixel Tablet 2, Ausblick auf Pixel Watch 3, Updates, Probleme und mehr

Die zweite Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab eine Reihe von neuen Leaks rund um Pixel Fold 2, Pixel Tablet 2, Updates für die Pixel-Smartphones und Pixel Watch und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn wir konnten über viele Leaks rund um das Pixel Fold 2, das Pixel Tablet 2 und die Pixel Watch 3 berichten, es gab die erwarteten Februar-Updates, Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Tablet 2 und Pixel Fold 2 mit Verzögerungen?

Die ersten Generationen des Pixel Tablet und Pixel Fold kamen im Mai 2023 auf den Markt, doch die Nachfolger werden wohl etwas länger auf sich warten lassen. Basierend auf den bisherigen Leaks steht zu vermuten, dass sich beide Geräte bis in den Herbst verschieben. Und tatsächlich sollte sich diese Einschätzung bestätigen (siehe weiter unten).

» Zweite Generation Pixel Tablet und Pixel Fold könnten sich verschieben

Pixel 8 Pro: So lässt sich der Thermometer-Sensor aktivieren

Google hat die US-Zulassung für den Thermometer-Sensor am Pixel 8 Pro erhalten, im Rest der Welt steht diese aber noch aus. Wir zeigen euch, wie ihr das Fieberthermometer schon jetzt auch in Deutschland aktivieren könnt.

» So kann der Pixel 8 Pro-Thermometer-Sensor aktiviert werden









Pixel Watch 3, Pixel Tablet 2 und Pixel Fold 2-Ausblick

Während die Pixel-Smartphones gefestigt sind, wird Google mit der Pixel Watch 3 sowie dem Pixel Tablet 2 und auch dem Pixel 2 wichtige Weichenstellungen vornehmen müssen, um die Geräte zum Erfolg zu führen.

» Ausblick auf die Pixel Fold 2, Pixel Tablet 2 und Pixel Watch 3

Zugriff auf Pixel-Speicher wiederherstellen

Google hat auf die aktuellen Probleme mit den Pixel-Smartphones reagiert und eine Anleitung veröffentlicht, mit der ihr die Speicherprobleme beheben und ohne Datenverlust beenden könnt.

» So könnt ihr den Zugriff auf den Pixel-Speicher wiederherstellen

Februar-Update wird ausgerollt

Google hat das Februar-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und dieses inklusive dem Sicherheitsupdate für Februar für alle Nutzer ausgerollt.

» Pixel Februar-Update wird ausgerollt

Pixel Watch-Update wird ausgerollt

Auch die Pixel Watch sowie Pixel Watch 2 wurden mit einem Update bedacht, das in diesen Tagen ausgerollt wird.

» Februar-Update für Pixel Watch wird ausgerollt

Erste Pixel Fold 2-Infos

Es gibt erste Leaks zum Pixel Fold 2, die uns sowohl die ersten Spezifikationen verraten als auch den späteren Release bestätigen. Außerdem wird dadurch bestätigt, dass das Pixel Fold 2 auf keinen Fall im Mai präsentiert oder gar kurz darauf auf den Markt gebracht werden kann.

» Pixel Fold 2 kommt wohl später

» Leak verrät Pixel Fold 2-Spezifikationen

» Leak zeigt das neue Pixel Fold 2

Erste Pixel Tablet 2-Infos

Auch das Pixel Tablet 2 wurde erstmals geleakt, wenn auch nur mit den erwarteten Codenamen.

» Pixel Tablet 2 und Dockingstation tauchen erstmals auf









Neuen Pixel Watch-Launcher jetzt testen

Google arbeitet für Wear OS an einer neuen Launcher-Oberfläche mit Gitterdarstellung. Diese ist noch nicht offiziell, lässt sich aber schon jetzt mit einigen Schritten auf der Pixel Watch freischalten.

» So könnt ihr den neuen Pixel Watch Gitterlauncher aktivieren

Pixel-Smartphones reagieren auf Displayschutzfolien

Spannendes Feature, an dem Googles Pixel-Entwickler da arbeiten: Mit Adaptive Touch sollen die Smartphones sowohl Displayschutzfolien als auch Aktivitäten und äußere Umstände erkennen und die Touch-Sensibilität entsprechend anpassen. Mit Schutzfolien ist das bereits bekannt, doch einen automatischen Wechsel sowie eine umfangreichere Erkennung dürfte es erst später geben.

» Neuer Modus erkennt Schutzfolien auf Pixel-Display

Letzte Aktualisierung am 8.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!