Android: Googles Passwortmanager bekommt eine Import-Funktion für csv-Dateien (Teardown)

Das Team des Google Passwortmanager ist in diesen Tagen wieder sehr fleißig und bringt neue Funktionen in die Android-App, die bisher gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar waren. Ein Teardown der aktuellen Android-App hat nun ergeben, dass es in Kürze auch in der Smartphone-App möglich sein wird, Passwörter von anderen Diensten im csv-Format zu importieren. Bisher war das nur in die andere Richtung oder den Desktop-Umweg möglich.



Der Google Passwortmanager bietet schon seit langer Zeit die Möglichkeit, die gesamte Passwortliste zu exportieren oder andersherum eine solche von anderen Passwortmanagern im csv-Format zu importieren. Weil sich Google in diesem Jahr die Interoperabilität auf die Fahnen geschrieben hat, soll in Kürze auch die Android-App nachziehen. Ein Teardown der aktuellen Version hat die Möglichkeit hervorgebracht, Passwörter von anderen Diensten auf Dateibasis zu importieren.

Tatsächlich bietet der Passwortmanager unter Android schon seit langer Zeit eine Exportfunktion, ließ das Gegenstück aber vermissen. Weil man ja eigentlich auf das Nutzergewinnen und nicht das Nutzerverlieren bedacht sein sollte, war das bisher recht merkwürdig. Der Export war möglich, für den Import wurde man stets auf die Browserversion verwiesen. In Kürze wird das nicht mehr nötig sein, denn wir erwarten einen baldigen Rollout dieser Funktion.

