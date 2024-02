Pixel 8 Pro: So könnt ihr den Thermometer-Sensor schon jetzt aktivieren und nutzen – liefert wohl gute Ergebnisse

Google hat vor wenigen Tagen den Thermometer-Sensor im Pixel 8 Pro aktiviert, der von US-Nutzern jetzt zur von Beginn an beworbenen Methode der Körpertemperaturmessung verwendet werden kann. Nutzer außerhalb der USA müssen sich wohl noch etwas länger gedulden, doch mit einem kleinen Trick lässt sich diese Funktion auch jetzt schon in Deutschland nutzen. Es erfordert allerdings einige (einmalige) Schritte.



Schon viele Monate vor dem Start der Pixel 8-Smartphones sind Informationen zum Thermometer-Sensor im Pro-Modell aufgetaucht und zur Präsentation der Geräte im Oktober hatte Google die Nutzung als Fieberthermometer offiziell angekündigt. Doch weil die Behördenmühlen wohl nicht nur in Deutschland sehr langsam mahlen, war der Sensor genau für diesen Zweck bisher nicht nutzbar. Es steht zu vermuten, dass Google die entsprechenden Genehmigungen schon im Frühjahr 2023 oder gar noch früher eingeholt hat (denn damals wurde die Funktionsweise bereits geleakt), aber erst jetzt – im Januar 2024 – erhielt man die Zulassung.

Vor wenigen Tagen wurde der Thermometer-Sensor per Pixel Feature Drop aktiviert und lässt sich zur Messung der Körpertemperatur verwenden. Zwar war der Sensor schon vorher nutzbar, aber nur in anderen Temperaturbereichen. Wann Google mit den Zulassungen in anderen Ländern rechnet, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass es schon sehr bald der Fall ist, vielleicht müssen europäische Nutzer aber auch noch sehr lange warten. Wir wissen es nicht, daher ist der folgende Tipp vielleicht ganz interessant.

Wie Android-Experte Mishaal Rahman herausgefunden hat, lässt sich diese Funktion des Sensors mit einem kleinen Trick für jedes Land aktivieren. Die Aktivierung ist nur einmalig notwendig und basiert im Grunde darauf, dass der Sensor-App ein US-Standort vorgegaukelt wird – zumindest temporär, um die entsprechende Funktionalität auf das Smartphone zu bringen.









So lässt sich der Thermometer-Sensor aktivieren

Here’s the app you need. Download it from the releases page: CarrierVanityName Download and set up Shizuku from Google Play. Open the CVN app, and in the „ISO Country Code“ field (the second field), type „us“. (You can ignore the first field.) Click „set“. Stop the Thermometer app and clear its data, then open it. The body temperature feature should be available. You can now re-open the CVN app and hit „Reset“ to reset the ISO country code.

Diese Schritte müsst ihr nur einmalig durchlaufen. Sollte es dennoch nicht funktionieren, dann startet das Smartphone vor dem Zurücksetzen der Region einmal neu oder wechsel in den Play Store. Gut möglich, dass ihr dann ein Update angeboten bekommt, das die entsprechende Funktion freischaltet. Nach der Freischaltung sollte es eigentlich dauerhaft zur Verfügung stehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass ein folgendes Update die´Funktion wieder entfernt.

Laut Googles Angaben soll der Thermometer-Sensor äußerst zuverlässig sein und mit einer Abweichung von 0,3 Grad im Temperaturbereich von 36 bis 40 Grad bessere Werte liefern als jedes andere Stirnthermometer.

[Mishaal Rahman @ Threads]