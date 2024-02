Pixel Tablet 2 & Pixel Fold 2: Google hat noch viel Arbeit – kommen die zweiten Generationen in diesem Jahr?

Google wird auch in diesem Jahr viele neue Pixel-Produkte vorstellen, zu denen unter anderem die mutmaßlichen Geräte Pixel Tablet 2 und Pixel Fold 2 gehören sollten. Doch anders als bei den Smartphones gibt es bisher keinerlei Informationen zur Fortsetzung der beiden letztjährigen Neueinführungen. Weil nicht alle Pixel-Produkte im Jahres-Rhythmus erscheinen, könnte zumindest hinter einem von beiden ein Fragezeichen stehen.



Wir haben euch schon zu Beginn des Jahres gezeigt, welche Pixel-Produkte wir für 2024 erwarten und bisher haben uns die Leaker nicht enttäuscht: Denn zu den beiden erwarteten Smartphone-Neustarts gab es schon im Januar umfangreiche Informationen, über die wir euch in separaten Artikel bereits ausführlich informiert haben: Alle Infos zum Pixel 8a und alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones. Aber bei diesen beiden wird es vermutlich nicht bleiben.

Wir erwarten auch Nachfolger der beiden im vergangenen Jahr gestarteten Serien Pixel Fold und Pixel Tablet. Beide wurden im Mai letzten Jahres auf der großen Bühne der Google I/O vorgestellt, gleichzeitig mit dem Pixel 7a. Potenziell wären wir also nur noch drei Monate von der Präsentation der Nachfolger entfernt, was in der Leaker-Welt eigentlich bedeutet, dass wir schon recht viele und auch handfeste Informationen zu den Produkten haben müssten. Auch die jeweils erste Generation ist bei beiden Produkten frühzeitig durchgesickert.

Nun ist es so, dass nicht alle Pixel-Produkte per Jahresfrist aktualisiert werden – das gilt für die Pixel Buds, die Pixel Buds Pro und die Pixel Buds A. Es ist anzunehmen, dass wir in diesem Jahr eine zweite Pixel Fold-Generation sehen werden, doch beim Pixel Tablet wäre ich mir da gar nicht so sicher. Denn dieses wurde wirklich schlecht aufgenommen und war eigentlich ein Flop mit Ansage.









Während das Pixel Fold noch recht gute Kritiken einstecken konnte und lediglich im Biegetest seine Schwächen zeigte, wurde das Pixel Tablet regelrecht zerrissen. Ein halbes Tablet, ein halbes Smart Display. Nichts Halbes und nichts Ganzes, beide Bereiche bedient man nur eingeschränkt, die technische Ausstattung kann nicht mehr der Konkurrenz mithalten und dann war es auch noch viel zu teuer. Das sind sehr viele Baustellen, die man nicht innerhalb einer Generation und schon gar nicht innerhalb eines Jahres angehen kann.

Daher würde ich vermuten, dass wir in diesem Jahr ein Pixel Fold 2 sehen, das sich nur leicht vom Vorgänger abhebt, aber dennoch große Fortschritte machen kann – ähnlich wie die im Oktober 2023 vorgestellte Pixel Watch 2. Äußerlich unverändert, aber unter der Haube sowie auf Software-Eben mit sehr großen Sprüngen. Beim Pixel Tablet hingegen wäre es sicherlich der bessere Weg, das gesamte Konzept durch den Reißwolf zu jagen und noch einmal von vorn anzufangen. So wie man es schon mit den damaligen Pixel Buds oder Google TV getan hat. Auch diesen beiden Produkten hat der schnelle Rückzug und das spätere Comeback zum Erfolg verholfen.

Lediglich das damals vermutete Pixel Tablet Pro, das sich hauptsächlich auf den Tablet-Einsatz konzentrieren und die Smart Display-Funktionalität nur am Rande bieten soll, wäre ein Kandidat für einen diesjährigen Release.

Letzte Aktualisierung am 1.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!