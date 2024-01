Pixel 8a: Neuer Leak verrät weitere Details zum Budget-Smartphone – Karton zeigt Foto, Ladepower und mehr

Google wird in einigen Monaten das Pixel 8a auf den Markt bringen, über das schon seit Monaten überraschend viele Informationen im Umlauf sind, die uns einen guten Blick auf das Budget-Smartphone geben. Und weil wir gerade am Beginn der neuen Leakwelle stehen, gibt es jetzt erste Bilder vom Karton des kommenden Smartphones. In dieser frühen Phase enthält der interessantere Informationen als gewöhnlich.



Es gibt sicherlich spannendere Dinge als den Karton eines Smartphones, doch weil das Pixel 8a noch gute dreieinhalb Monate entfernt ist, enthält dieser in diesem Fall Informationen, die bisher nicht bekannt bzw. nur vage vermutet worden sind. Jetzt sind zwei Fotos aufgetaucht, die uns eine Reihe von Dingen bestätigen: Das Smartphone wird Pixel 8a heißen – was bisher tatsächlich nicht bekannt war, obwohl es natürlich sehr wahrscheinlich ist. Außerdem bestätigt sich damit das längst geleakte Design des Smartphones.

Spannend wird es bei den Informationen abseits der Vorderseite: Wir sehen, in welchen Ländern das Smartphone auf den Markt kommen wird, wobei die Auflistung angenehm lang ist. Deutschland, Österreich und Schweiz sind dabei. Ein Ladegerät ist nicht Teil des Lieferumfangs und das Smartphone trägt die Modellnummer G6GPR. Außerdem sehen wir, dass das Smartphone per USB mit 7,5 Watt bis 27 Watt aufgeladen wird. Das sind doch schon einige Informationen, die bisher nicht bekannt gewesen sind.

Und weil nun schon Informationen zu den Pixel 9-Smartphones durchsickern, führt das Budget-Gerät direkt ein Fernduell mit der wenige Monate später erscheinenden neuen Generation.

