Pixel 9 Pro: Alle Infos zum neuen Google-Smartphone – Renderfotos, Display, Außenmaße und iPhone-Design

Die Leak-Saison rund um die kommenden Pixel-Smartphones ist eröffnet! Gestern Abend sind die ersten Renderbilder des Pixel 9 Pro von Leakern veröffentlicht worden, die uns schon einen genauen Blick auf das kommende Pro-Smartphone ermöglichen. Zusätzlich wurden eine Reihe von Informationen zu den Abmessungen und den äußerlich sichtbaren Komponenten veröffentlicht. Außerdem darf man über Googles Design-Inspiration debattieren.



Es ist Ende Januar und eigentlich würde man zu dieser Zeit ein gesteigertes Leak-Aufkommen für das Pixel 8a erwarten, doch über das Budget-Smartphone ist schon sehr viel bekannt und der Leaker-Zug ist gar schon bis in den Oktober weitergezogen. Gestern Abend haben wir euch die ersten Renderbilder zum Pixel 9 Pro gezeigt, die uns ganze neun Monate vor dem erwarteten Release einen Blick auf das Smartphone ermöglichen.

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass die neunte Pixel-Generation sich äußerlich so stark ändern wird, wie seit dem Sprung zur Tensor-Generation mit dem Pixel 6 nicht mehr. Das zentrale Design-Element der Kameraleiste bleibt zwar erhalten, aber diese ist im Pixel 9 Pro deutlich „schicker“ und runder gestaltet, sodass sie vom zentralen und auffälligen Element wieder etwas mehr in Richtung dezenter Umsetzung geht. Die Leiste reicht nicht mehr vom linken bis zum rechten Rand, sondern hält einen Abstand ein, sitzt in einem an den Ecken stark abgerundeten Bereich und enthält die drei Kameras sowie daneben übereinanderliegend den LED-Blitz und wohl wieder das Thermometer (es könnte aber auch etwas anderes sein).

Die Abrundung ist aber nicht nur bei der Kameraleiste vorhanden, sondern setzt sich beim gesamten Gerät fort, das sowohl den äußeren Rahmen als auch das Display mit einem sehr geringen Rahmen („Bezel“) sind deutlich abgerundet. Das Display ist in der Größe minimal auf 6,5 Zoll gewachsen und enthält auf der Vorderseite wie üblich ein zentral am oberen Rand positioniertes Kameraloch für die Frontkamera.









Die Abrundung des gesamten Geräts kommt noch deutlicher zur Geltung, weil man auf einen flachen Rahmen setzt und diesen nicht mehr auf die Vorderseite oder Rückseite übergehen lässt. Das ist sicherlich eine weise Entscheidung, die viele Nutzer in puncto Handling begrüßen, sorgt auf den ersten Blick aber auch ein wenig für den iPhone-Moment. Sieht man das Smartphone nur leicht angeschrägt von der Seite, ist es von einem iPhone kaum zu unterscheiden. Ob das Absicht ist oder sich das Ganze einfach ergeben hat, wird sich wohl nicht klären lassen.

Die Maße:

Das Pixel 9 Pro hat bei einer Displaygröße von etwa 6,5 Zoll die folgenden Maße: 162.7 x 76.6 x 8.5mm. An der Stelle der Kameraleiste ist das Smartphone 12mm dick. Die Maße entsprechen in etwa dem Vorgänger Pixel 8 Pro und weichen nur sehr geringfügig von diesem ab. Das Pixel 9 Pro ist 0,1mm höher, 0,1mm breiter und 0,3mm weniger dick. Die Kameraleiste gleicht die Stärke wieder aus, sodass es abgesehen vom flachen Rahmen keine Änderungen bei der Haltung des Geräts geben dürfte.

Weitere Details folgen mit Sicherheit im Laufe der nächsten Tage, heute Abend dürfte es beim üblichen Leaker-Rhythmus außerdem die Bilder zum Pixel 9 geben, das sich mutmaßlich nur durch die Anzahl der Kameras und damit verbunden der Breite der Kameraleiste vom großen Bruder unterscheidet.

