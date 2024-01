Google Chrome 121 ist da! Neue KI-Funktionen für den Browser, neue CSS-Möglichkeiten und mehr (Video)

Und schon wieder sind einige Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google in diesen Tagen mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 121 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update angeboten, die diesmal eine Reihe von neuen KI-Funktionen sowie die üblichen für Webentwickler interessanten Neuerungen mitbringt. Es wird aber auch hier zur Gewohnheit, dass echte funktionale Updates erst nachträglich freigeschaltet werden.



Google Chrome 121 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Größere Updates gibt es auch in dieser Version nicht – zumindest nicht für alle Nutzer. Die gestern mehr oder weniger unabhängig davon angekündigten neuen KI-Funktionen werden vorerst gestaffelt ausgerollt und zuerst nur für US-Nutzer bereitgestellt. Dazu zählen ein KI-Bildgenerator für NTP-Wallpaper, eine automatische Tab-Sortierung sowie die Vorschau auf eine „Help me write“-Funktion für Chrome 122.

Die neue Version bringt zusätzlich eine Reihe von neuen Möglichkeiten für Webentwickler mit: Es gibt neue Animationen für Schriftarten-Paletten, Webentwickler können die Darstellung von Scrollleisten noch einfacher als bisher anpassen und mehr. Ein großes Thema sind die Dokumentregeln für das Vorladen und vorab rendern von Webseiten. Schaut einfach mal in obiges Video oder in die Release-Notes für weitere Details vorbei.

» Google Chrome: Künstliche Intelligenz zieht ein – sortiert aktive Tabs automatisch in Tabgruppen (Video)

[Chrome Developers]