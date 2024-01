Google Chrome: Neuer KI-Bildgenerator für die ‚Neuer Tab‘-Seite wird ausgerollt – erstellt Designs und Farben

Der Browser Google Chrome bietet den Nutzern schon seit längerer Zeit eine wachsende Anzahl von Möglichkeiten, um das Design der Oberfläche anzupassen – wobei es hauptsächlich um die ‚Neuer Tab‘-Seite geht. Jetzt hat man den Rollout einer neuen generativen KI-Funktion angekündigt, die auf Nutzerwunsch ein passendes Hintergrundbild inklusive den dazu passenden Theming-Farben erstellt.



Mit Google Chrome ist es schon seit längerer Zeit möglich, die Neuer Tab-Seite umfangreich anzupassen, die mit einem Hintergrundbild oder einer voreingestellten Farbe versehen wird. Auf Wunsch kann das Hintergrundbild sogar täglich wechseln und mit diesem auch das darauf angepasste Gesamtdesign des Browsers. Wie das genau funktioniert, haben wir euch kürzlich in diesem Artikel beschrieben. Jetzt bringt Google eine weitere Möglichkeit zur Bildauswahl.

Wie in obiger Animation zu sehen ist, läuft dieser Prozess sehr ähnlich ab wie die Auswahl eines bereits vorhandenen Hintergrundbilds und erinnert in der Umsetzung an die Pixel Wallpaper-App. Ihr könnt aus einer Reihe von Themen auswählen, deren Stil anpassen und ein weiteres Detail sowie die grundsätzliche Farbgebung festlegen. Daraus erzeugt die Künstliche Intelligenz innerhalb weniger Sekunden ein neues Bild, mit dem die Browseroberfläche personalisiert werden kann.

Wer sich überzeugen möchte, findet Hier eine Beispielgalerie von erstellten Themes, die ihr bei Bedarf auch direkt nutzen könnt.

