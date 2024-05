Google Maps: Grenzen, Straßen, Postleitzahlen und mehr hervorheben – so nutzt ihr die praktische Funktion

Die Kartenplattform Google Maps besitzt eine riesige Datenbank aus Adressen, Straßen, Orten und vielen weiteren Einträgen, die punktgenau auf der Karte gezeigt werden können. Manchmal muss es aber nicht punktgenau sein, sondern ein deutlich größerer Bereich markiert werden. Anlässlich des jüngsten Google Maps Straßen-Updates zeigen wir euch die Hervorhebung von bestimmten Regionen, die sehr praktisch sein kann.



Der bekannte rote Marker spielt bei Google Maps eine solch große Rolle, dass dieser seit jeher im Logo der Kartenplattform zu finden ist und bei praktisch jeder Nutzung der Suchfunktion zum Einsatz kommt. Doch manchmal möchte man nicht nur einen bestimmten Punkt auf der Karte markieren, sondern eine etwas größere Fläche hervorheben – etwa Städte, ganze Länder, Bezirke oder einfach nur Postleitzahlen. Das ist sehr einfach möglich.

Erst vor wenigen Tagen haben wir über das Google Maps Straßen-Update berichtet, mit dem eine Straße bei der Suche ohne Hausnummer nicht mehr nur mit einem Marker markiert, sondern zusätzlich mit einer fetten blauen Linie hervorgehoben wird. Das kann sehr praktisch sein, um den gesamten Verlauf einer Straße auf einen Blick zu erfassen, die Länge schnell abzuschätzen oder einfach einen Überblick zu erhalten, um was für eine Straße es sich handelt.

Aber das Ganze funktioniert nicht nur mit Straßen, sondern analog dazu auch mit allen anderen Regionsabfragen. Fehlt das jeweils nächstkleinere Detail (bei den Straßen ist es die Hausnummer, bei Städten die Straße, bei Ländern der Ort,…), wird die gesamte Region markiert.









Und so könnt ihr mit Google Maps sehr einfach Grenzverläufe abrufen, die man in der Form sonst gar nicht so einfach erhalten kann. Die gesamte Region wird in dem Fall aber nicht in Blau hervorgehoben, sondern mit einem deutlich dünneren roten Rahmen umrandet. Dennoch ist deutlich zu erkennen, was innerhalb dieser Region liegt und was nicht dazugehört, denn es gibt auch eine geringe Abdunklung des Außenbereichs.

Den Grenzverlauf von Ländern und Städten findet man auch auf anderen Wegen sehr leicht, aber es ist praktisch, dass Google Maps diese anzeigen kann. Aber es lässt sich auch nach Postleitzahlen oder Bezirksnamen suchen, sodass ihr auch bei diesen geografische Bereichen den genauen Verlauf sehen könnt – was in der Form oftmals aus anderen Quellen gar nicht so leicht herauszufinden ist.

Mit Ausnahme der Straßen ist diese Funktion bei Weitem nicht neu, aber vielen Nutzern vielleicht gar nicht bekannt. Ebenfalls mit Ausnahme der Straßen funktioniert das auch alles in der Browserversion.

» Google Maps Navigation: Neue Funktionen für E-Autos werden ausgerollt – Ladestationen suchen und finden