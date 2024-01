Google Pixel: Diese Geräte erwarten wir für 2024 – neue Smartphones, Tablets, Smartwatches und mehr kommen

Die ersten Tage des Jahres 2024 sind vorüber und so langsam können wir damit beginnen, nach vorn zu schauen – nämlich auf das Pixel-Jahr 2024, das jede Menge neuer Geräte bereithalten wird. Google wird die etablierten Serien fortsetzen, den neuen Produkten des vergangenen Jahres einen Nachfolger zur Seite stellen und vielleicht auch das eine oder andere neue Produkt einführen. Hier findet ihr eine Übersicht.



Google hat die Marke „Pixel“ in den letzten Jahren etabliert und das Portfolio deutlich ausgebaut, sodass nicht nur die Verkaufszahlen, sondern natürlich auch das Interesse der Nutzer immer mehr steigt. Die wachsende Produktpalette hat auch dafür gesorgt, dass das Jahr besser gefüllt ist und nicht alle neuen Gerätschaften innerhalb weniger Tage angekündigt werden und auf den Markt kommen. Es ist zu erwarten, dass das im Laufe der nächsten Jahre weiter entzerrt wird.

Was im Jahr 2016 mit den Pixel-Smartphones begonnen hat und mit den Pixel Buds erstmals erweitert wurde, hat sich spätestens seit dem vergangenen Jahr in eine eigene Produktwelt verwandelt: Zwei Smartphone-Serien, ein Foldable, ein Tablet, Smartwatches, Kopfhörer, die Wegbereitung für neue Produkte sowie die Etablierung der neuen Pixel-Marken. Aber nicht nur in puncto Hardware macht man größere Schritte, sondern auch bei der Software geht das Rebranding voran und es werden neue Produkte geschaffen.

So wie bei vielen Herstellern, ist der Produktzyklus bei Hardware leicht vorhersehbar und es ist nicht zu erwarten, dass Google etwas an den erfolgreichen Serien ändern wird. Mit Sicherheit lässt sich das nie sagen, aber dennoch haben die folgenden Informationen Hand und Fuß bzw. werden durch die Erfahrungen der letzten Jahre sowie frühen Leaks gedeckt.









Pixel 9 / Pixel 9 Pro

Natürlich wird die Flaggschiff-Serie auch im Jahr 2024 fortgesetzt und uns ohne Frage die beiden Smartphones Pixel 9 und Pixel 9 Pro bescheren. An dieser Strategie hält man seit langer Zeit fest und es ist nicht zu erwarten, dass es in diesem Jahr nur ein Smartphone oder gar drei Smartphones geben wird. Die Chancen auf ein Pixel 9 sowie ein Pixel 9 Pro sind daher sehr hoch. Wir erwarten, dass Google die Geräte im Oktober 2024 vorstellen und im selben Monat auf den Markt bringen wird.

Sollte sich das Jahr auch in puncto Leaks ähnlich entwickeln wie die letzten drei Jahre, dann können wir schon im Februar mit sehr umfangreichen Leaks rechnen und haben spätestens im März das erste vollständige Bild der Smartphones. Alles was bis jetzt zu den Pixel 9-Smartphones bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 8a

Die Pixel 9-Smartphones sind die Jahres-Highlights, aber deutlich früher wird ein anderes Smartphone auf den Markt kommen – nämlich das Pixel 8a. Das Pixel 8a wird die Nachfolge des Pixel 7a antreten und als Budget-Ableger des Pixel 8 und zum Teil auch des Pixel 8 Pro an den Start gehen. Interessanterweise gibt es über die a-Serie stets deutlich weniger Leaks als zu allen anderen Smartphones, was wohl an der sehr ähnlichen Bauweise und damit deutlich geringeren Entwicklungsaufwand liegen dürfte. Wir erwarten, dass das Pixel 8a im Mai vorgestellt und zwischen Juni und August auf den Markt gebracht wird. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Pixel Fold 2

Mit dem Pixel Fold hat Google im vergangenen Jahr nach langer Entwicklungszeit das erste faltbare Smartphone unter eigener Marke auf den Markt gebracht und konnte gleich mit der ersten Generation überzeugen. Natürlich gibt es noch viele Baustellen und man setzt sich nicht gleich an die Spitze des gesamten Marktes, aber dennoch ist es ein solides Gerät, das sich vor der etablierten Konkurrenz nicht verstecken muss. Weder qualitativ noch funktionell.

Wir erwarten, dass Google dem Foldable in diesem Jahr einen Nachfolger spendieren wird, bei dem die ersten Schwächen dann schon ausgehebelt sind und die Funktionalität noch weiter ausgebaut wird. Dann vielleicht auch mit einem Eingabestift oder einem etwas größeren Display. Sollte es eine zweite Generation im Jahr 2024 geben, dürfte diese parallel zum Pixel 8a vorgestellt und auf den Markt gebracht werden – also ebenfalls Frühjahr bis Sommer dieses Jahres.









Pixel Tablet 2

Das erste Pixel Tablet hat lange auf sich warten lassen, doch im vergangenen Jahr ist es endlich gestartet. Aber die lange Wartezeit hat sich nicht gelohnt, denn das Gerät kam überhaupt nicht gut an. Es ist kein gutes Tablet, kein gutes Smart Display, kein gutes Gesamtprodukt und dann auch noch viel zu teuer. Irgendwie passend zu den Tablet-Erfolgen im Android-Ökosystem der letzten Jahre (Ausnahmen bestätigen die Regel). Es ist also sehr viel Luft nach oben und ein Pixel Tablet 2 dürfte trotz allem gesetzt sein.

Vielleicht sehen wir endlich die zuvor erwartete Pro-Version des Geräts, bei der es sich um ein starkes Tablet handeln soll, das sich auf einen Bereich konzentriert und nicht als Smart Display dienen muss. Auch bei diesem Gerät wäre ein Eingabestift sicherlich nicht ganz verkehrt.

Pixel Watch 3

Recht überraschend hat Google im vergangenen Jahr die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht und mit dieser im Gesamtpaket sehr stark im Vergleich zur ersten Generation nachgelegt. Genau ein solcher Nachfolger, wie man sich ihn auch vom Pixel Tablet 2 oder Pixel Fold 2 wünschen würde. Eine dritte Generation steht außer Frage, wird aber sicherlich bis Herbst 2024 auf sich warten lassen. Während die erste Generation enttäuscht und die zweite überrascht hat, könnte man mit der dritten endlich die ersten Erfolge einfahren und die Weichen für eine solide „neue“ Produktserie stellen.

Tensor G4

Eine neue Pixel-Generation bedeutet seit 2021 auch eine neue Tensor-Generation. Mit den Pixel 9-Smartphones wird Google den SoC Tensor G4 einführen, über den bisher nur wenig bekannt geworden ist. Erneut dürfte man sich auf die seit der ersten Generation gesetzten Schwerpunkte KI, Sicherheit und Bildverarbeitung konzentrieren. Vielleicht geht es aber auch langsam einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit, denn bisher entwickelt man das Produkt zusammen mit Samsung. Mit der fünften Generation, die wir mit den Pixel 10-Smartphones im Jahr 2025 erwarten, will man sich ganz neu aufstellen. Das wiederum könnte nur einen kleinen Entwicklungsschritt für Tensor G4 bedeuten.

Pixel Buds

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds haben mit Ausnahme einer neuen Farbe oder Software-Updates seit längerer Zeit keinen neuen Release mehr gesehen und es ist gut möglich, dass sich das 2024 ändert. Derzeit gibt es noch keine Details zu neuen smarten Kopfhörern, aber ich lehne mich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass KI und eine verbesserte Sprachsteuerung eine noch größere Rolle als bisher der Google Assistant und die adaptiven Funktionen spielen werden.









Pixel Glass

Ab hier wird es spekulativ: Google hat schon im Mai 2022 eine neue AR-Brille in Aussicht gestellt, die mutmaßlich in diesem Jahr als Pixel Glass auf den Markt kommen und die Nachfolge des vor zehn Jahren eingestellten Produkts Google Glass antreten soll. Diesmal sind die Ziele realistischer gesteckt, es geht mehr um den Nutzen als die Spielerei, man hat technisch mit Glass Enterprise nachgelegt und sich sicherlich endlich ein tragfähiges Konzept überlegt. Allerdings wurde das Projekt im vergangenen Jahr beerdigt, aber sicherlich nicht die gesamten AR-Ambitionen.

Pixie

Die Pixel-Smartphones werden einen ganz neuen KI-Sprachassistenten erhalten, der mit dem Google Assistant nicht viel zu tun haben wird und auch keine Verbindung zu Bard haben dürfte. Stattdessen soll es ein ganz neues Produkt sein, das mit der Gemini Basis-KI arbeiten und den Nutzern den Alltag erleichtern kann. Alles was bisher darüber bekannt ist und in welche Richtung es gehen könnte, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

