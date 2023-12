Pixel 8a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bisher über den Pixel 8-Ableger bekannt ist

Google wird in etwa einem halbe Jahr das Pixel 8a vorstellen und schon jetzt gibt es überraschend viele Informationen zum kommenden Budget-Smartphone. Tatsächlich gab es bereits im September und Oktober schon recht handfeste Leaks zum kommenden Smartphone und wenn Google der aktuellen Linie treu bleibt, könnte es eines der besten Budget-Smartphones überhaupt werden.



Mit den großen Pixel-Smartphones ist Google seit gut zwei Jahren sehr erfolgreich und auch die entsprechenden Budget-Ableger Pixel 6a und Pixel 7a sollen sich wie warme Semmeln verkaufen. Denn es sind wohl vor allem die Budget-Smartphones, die Google die stark wachsenden Marktanteile bescheren und somit richtet sich nach der Vorstellung der sehr gut aufgenommenen Pixel 8-Smartphones natürlich in das Frühjahr 2024. Denn wir erwarten das Pixel 8a.

Nachdem es zunächst so aussah, als wenn es kein Pixel 8a geben würde, können wir diesen Gedanken längst zur Seite wischen. Denn es gibt keinen Zweifel mehr an der Existenz des Budget-Smartphones und eine mögliche eingeschränkte internationale Verfügbarkeit ist gerade mit Googles aktuellen Expansionsplänen kaum vereinbar. Daher kann man ohne großes Risiko sagen, dass das Pixel 8a im nächsten Jahr auch in Deutschland auf den Markt kommen wird.

Wir sind zwar noch gute fünfeinhalb Monate von der erwarteten Präsentation entfernt, aber das ist bei Google längst ein normaler Zeitraum und selbst mit diesem großen Abstand sind die kursierenden Informationen normalerweise sehr verlässlich. Daher werfen wir schon jetzt einmal einen Blick auf das Pixel 8a, auf das ihr als möglicher Pixel 8-Interessierter vielleicht noch warten wollt.









Pixel 8-Spezifikationen