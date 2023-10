Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Sind Googles neue Smartphones zu teuer? Kurze Einordnung der Preiserhöhung (Kommentar)

Google hat die Pixel 8-Smartphones offiziell vorgestellt und damit auch die saftigen Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr offiziell gemacht. Viele Beobachter scheinen der Meinung zu sein, dass es Google zu weit getrieben und die Schmerzgrenze der potenziellen Kunden überschritten hat. Aber sind die Pixel 8-Smartphones wirklich zu teuer oder sind sie ihr Geld wert? Ich möchte das einmal einordnen.



Die Pixel 8-Smartphones können seit Mittwoch vorbestellt werden und so mancher interessierter Nutzer dürfte beim Blick auf das virtuelle Preisschild wohl erst einmal geschluckt haben. Denn Google hat die Preise ordentlich angezogen. Der Pixel 8-Einstieg wird ganze 150 Euro teurer als im Vorjahr, der Pixel 8 Pro-Einstieg sogar um 200 Euro teurer. Das Pro-Modell ist nur noch im vierstelligen Bereich zu haben und durchbricht damit eine Marke, die nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch als sehr wichtig gilt. Schauen wir uns einmal die Pixel 8-Preise im Vergleich zum Pixel 7 an.

Pixel 8 128 GB: 799 Euro (649 Euro)

799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 859 Euro (749 Euro)

859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1099 Euro (899 Euro)

1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1159 Euro (999 Euro)

1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1299 Euro (-)

Auf den ersten Blick ist das selbst in Zeiten der globalen Teuerung ein sehr großer Sprung, das kann man nicht schönreden – und das ist auch gar nicht mein Ziel. Doch man muss dabei auch einige Dinge beachten, die gerne vergessen werden und die ich hier schnell zusammenfassen möchte. Es geht nicht darum, ob man diese Preissteigerungen persönlich gut oder schlecht findet bzw. als akzeptabel oder inakzeptabel einstuft. Sondern um den Mehrwert, den man den Nutzern für den höheren Preis bietet. Und wer diesen Mehrwert nicht sieht bzw. das Ganze anders sieht, der kauft sich eben ein Smartphone bei der Konkurrenz 🙂









Die Pixel 7-Smartphones waren günstig

Obwohl die Smartphones in der Hochphase der Teuerung und Inflation auf den Markt kamen, hat Google den Preis der Pixel 7-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern stabil gehalten. Und so wurden die Pixel 7-Geräte plötzlich als günstig angesehen, obwohl sich der Preis nicht erhöht hatte. Daher stecken in den Pixel 8-Preisen eigentlich die Preiserhöhungen für zwei Jahre. Und dann relativiert sich das schon wieder ein wenig.

Nutzungsdauer / Kosten pro Jahr

Der vielleicht wichtigste Faktor ist die Nutzungsdauer, die sowohl auf Käuferseite als auch Verkäuferseite gesehen werden muss. Die Pixel 7-Smartphones werden drei Jahre mit funktionellen Updates versorgt, die Pixel 8-Smartphones erhalten hingegen sieben Jahre Updates. Nehmen wir einmal an, dass die Nutzer das Gerät danach nicht mehr nutzen und rechnen das mit der Milchmädchenmethode einmal hoch, dann ergeben sich folgende Werte: 216 Euro pro Jahr für das Pixel 7 und 114 Euro pro Jahr für das Pixel 8.

Sicherlich werden nur die wenigsten Nutzer das Gerät so lange nutzen, aber Google muss natürlich auch damit kalkulieren, dass die Nutzer ein oder zwei Jahre an Nutzungsdauer drauflegen und somit erst später zu einem Neugerät greifen. Selbst wenn es nur ein Jahr mehr wäre (also vier Jahre mit dem Pixel 8), wären es immer noch knapp 200 Euro pro Jahr und somit weniger als beim Pixel 7. Für die Nutzer ergibt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein deutlich höherer Wert und Google muss sich das auch irgendwie bezahlen lassen.

Höherer Wiederverkaufswert?

Google versorgt die Smartphones nicht nur sieben Jahre mit Updates, sondern bietet auch sieben Jahre Support und Ersatzteile. Die Geräte sollten sich also bei guter Pflege tatsächlich über den vollen Zeitraum nutzen lassen können. Daraus ergibt sich nicht nur der höhere Nutzungswert, sondern wahrscheinlich auch ein höherer Wiederverkaufswert bzw. Restwert.

Denn wenn ein Nutzer sein Pixel-Smartphone nach drei Jahren ersetzt und das alte verkaufen möchte, dann legt man ein Gerät in die Auslage, das keine funktionellen Updates mehr erhält und somit nicht ganz so interessant ist. Tun sie das hingegen mit dem Pixel 8, dann erhält dieses noch immer vier Jahre Updates und damit mehr, als es das Neugerät vieler anderer Smartphone-Hersteller tun würde. Ich bin kein Experte in solchen Dingen, aber für mein Verständnis ergibt sich damit ein deutlich höherer Wert. Und wenn man schon heute beim Pixel 8-Kauf damit rechnen kann, in drei Jahren mehr Geld dafür zu erhalten als es früher der Fall gewesen wäre, relativiert sich der Kaufpreis erneut.

Google hat stark nachgelegt

Wir wollen aber nicht nur die Nutzungsdauer betrachten, sondern auch die technische Entwicklung. Natürlich ist die neue Smartphone-Generation immer besser als die vorherige, aber beim Pixel 8 ist der Sprung besonders groß. Nach Googles eigenen Angaben, ist das Kamera-Setup das größte Update seit mehreren Jahren, man legt wirklich stark bei den Displays nach, der Tensor-SoC soll laut ersten Angaben zur echten Rakete geworden sein und auch beim Akku hat man nachgelegt. All das ist sicherlich keine 150 bis 200 Euro wert, aber zählt als Faktor zu den weiteren Begründungen in diesem Artikel dazu.









Pixel wird zur Premium-Marke

Zum Schluss wollen wir auch die Gegenseite – in dem Fall Google – nicht vergessen. Man hat es sehr hohem Aufwand, sehr hohem Marketing-Budget und über viele Jahre Geduld und Weiterentwicklung geschafft, die Pixel-Smartphones zu etablieren. Die Marktanteile gehen durch die Decke. Irgendwann kommt die Zeit, in der man die Früchte ernten will – und die scheint bei Google jetzt gekommen zu sein. Jeder Hersteller kann seine Verkaufspreise selbst festlegen und wenn man sich auf einer Ebene mit Flaggschiffen von Apple und Samsung sieht, dann kann man auch entsprechende Preise verlangen.

Denn Google schlägt schon seit einiger Zeit zunehmend den Weg zur Premium-Marke ein. Nicht ohne Grund orientiert man sich beim Portfolio an Apple, schießt hauptsächlich gegen den Konkurrenten aus Cupertino und baut sich ein breites und aufeinander aufbauendes Produkt-Portfolio auf.

—

Und wer vielleicht ein klein wenig die Sichtweise auf die neuen Preise geändert hat und den Kauf eines Pixel 8 in Erwägung zieht, der sollte sich beeilen. Denn nur noch bis zum 16. Oktober bekommt ihr die Pixel Buds Pro oder gar eine Pixel Watch 2 gratis. Bei Media Markt und Saturn zusätzlich noch mit einem 150 Euro-Gutschein. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

