Apple wollte DuckDuckGo auf dem iPhone: Es gab viele Gespräche + Bing ist laut Apple besser als Google

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass im Jahr 2020 ein großes Suchmaschinen-Beben hätte stattfinden können, denn Microsoft wollte Bing an Apple verkaufen, wobei die Gespräche wohl recht früh abgebrochen worden sein sollen. Aber das war längst nicht der einzige Deal, an dem Apple vor einigen Jahren gearbeitet hat. Denn wie jetzt bekannt wurde, stand man kurz vor der Nutzung von DuckDuckGo für den Safari Privacy Modus.



Google ist die Standardsuchmaschine auf dem iPhone und im Safari-Browser, was sich Apple mit vielen Milliarden Dollar pro Jahr gut bezahlen lässt. Dennoch ist das Unternehmen wohl vor einigen Jahren auf der Suche nach einer Alternative gewesen und soll dabei nicht nur den Kauf von Microsoft Bing abgewägt haben, sondern auch einen Wechsel für den Safari Privacy Modus ins Auge gefasst haben. Man wollte für diesen Modus auf die Suchmaschine DuckDuckGo umsteigen.

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass es wohl um die 20 Treffen zwischen Apple und DuckDuckGo gegeben haben soll und die Gespräche recht weit fortgeschritten waren. Apples Plan dürfte es wohl gewesen sein, standardmäßig bei Google zu bleiben und nur im privaten Modus des Browsers auf DuckDuckGo zu wechseln. Warum man sich schlussendlich dagegen entschieden hat, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass Google Druck gemacht hat und nur das Komplettpaket wollte. Und wie wir wissen, hat Apple keine Alternative zu Google.

Aus weiteren Unterlagen geht übrigens hervor, dass man bei Apple die Suchmaschine Bing einem umfangreichen Test unterzogen hat. Man kam zum Ergebnis, dass die Suchmaschine wohl in US-Englisch und am Desktop bessere Ergebnisse liefert als Google. In anderen Sprachen sowie Mobil war das hingegen nicht der Fall.

[The Verge]