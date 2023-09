Apple: Es gibt keine gute Alternative zu Google auf dem iPhone – Apple nimmt Googles Suchdominanz in Schutz

Zwischen Apple und Google herrscht nicht nur eine gesunde Konkurrenz, sondern auch eine langjährige Partnerschaft rund um die Websuche. Jetzt hat Apples Service-Chef einige interessante Aussagen im Prüfungsverfahren der US-Regierung gegen Googles Dominanz getätigt: Man sah damals (und wohl auch heute) keine Alternative zur Google Websuche und ist der Meinung, dass Google einen sehr guten Datenschutz gewährleistet.



Google ist seit vielen Jahren die Standardsuchmaschine auf dem iPhone und lässt sich diese Position laut mehreren Quellen bis zu 15 Milliarden Dollar pro Jahr kosten – ein sehr lukratives Geschäft für Apple, aber auch für Google. Im Zuge des aktuellen Prüfungsverfahrens der US-Regierung gegen Googles Dominanz hat man nun auch Apples Service-Chef Eddy Cue nach dieser Tatsache befragt. Und er hat interessantes zu vermelden, das in Zukunft Einfluss haben könnte.

Laut Cue gibt es zu Google „keine Alternative“, sodass es fast von Beginn an ausgemacht ist, dass man Google als Standardsuchmaschine nutzen wird. Außerdem hat Google einen vorbildlichen Datenschutz, sodass man bei Apple auch keine Bauchschmerzen bei diesem Deal hat. Das dürfte Wasser auf Googles Mühlen sein, denn damit unterstreicht auch Apples Googles Kernaussage im Verfahren: Man ist einfach so gut, dass die Nutzer ohnehin Google nutzen würden.

Perspektivisch hat sich Apple mit dieser Aussage aber vielleicht auch in eine schwächere Ausgangsposition gebracht. Denn warum sollte Google 15 Milliarden Dollar und mehr pro Jahr an Apple zahlen, wenn das Unternehmen ohnehin keine Alternative hat? Beide hängen stark voneinander ab und keine der beiden Seiten dürfte ein Interesse daran haben, diese Partnerschaft zu beenden. Wie viel Geld dafür allerdings in welche Richtung fließen muss, muss immer wieder neu verhandelt werden…

