Google präsentiert den iPager: Witziger Frontalangriff auf Apples rückständiges Albtraum-Messaging (Video)

Google kämpft schon seit längerer Zeit gegen Windmühlen, indem man versucht, Apple von der RCS-Unterstützung zu überzeugen – bisher allerdings mit sehr überschaubarem Erfolg. Dieser Technologiestreit wurde längst medienwirksam in die Öffentlichkeit getragen und nach mehreren großen Kampagnen in den USA legt Google jetzt noch einmal nach. Ein neuer Werbespot stellt die modernen iPhones als extrem rückständige Geräte dar. Autsch.



Apple soll RCS in iMessage integrieren, um einen modernen Kommunikationsstandard zwischen dem unter iOS dominierenden iMessage (vor allem in den USA) und Android zu schaffen, denn bisher werden lediglich SMS und MMS als Fallback verwendet. Ich habe das hier im Blog schon mehrfach beleuchtet und auch die Notwendigkeit in Frage gestellt, aber genauso wie sich Apple vehement weigert, gibt Google die Bemühungen nicht auf. Denn wenn sich RCS durchsetzen soll, ist man auf Apples Unterstützung angewiesen.

Nachdem man mit Webseiten begann, Anzeigen schaltet und selbst eine große Plakatkampagne in den USA startete, geht es nun mit einem wirklich fiesen Werbespot weiter. Man bewirbt den iPager, der ebenso rückständig wie die neuen iPhones ist, wenn es um das Thema Messaging geht. Apple nutzt veraltete Technik und sorgt somit dafür, dass die Kommunikation zwischen Android- und iOS-Nutzern albtraumhaft eingeschränkt ist: Keine Verschlüsselung, schlechte Gruppenchats, verpixelte Videos und mehr. Ein echter Frontalangriff.

Apple wird sich davon nicht beeindrucken lassen und mittlerweile dürfte man auch bei Google zur Einsicht gekommen sein, dass man nichts daran ändern kann. Dennoch kann man nicht einfach aufgeben und stichelt immer wieder, um zumindest die Nutzer auf die eigene Seite zu ziehen. Vielleicht wirkt es ja eines Tages doch noch…

