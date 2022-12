Google vs Apple: iPhone-Nutzer hängen in den 90ern fest – neuer Angriff auf Apples iMessage RCS-Abfuhr

Google hat den 30. Geburtstag der SMS dazu genutzt, die eigene Nachfolge-Technologie RCS zu promoten und die Vorteile von RCS ins Schaufenster zu stellen. Dabei konnte man sich einen deftigen Seitenhieb auf Apple nicht verkneifen, das man jetzt schon seit längerer Zeit mit RCS belästigt und die Unterstützung des modernen Standards in iMessage fordert. Im Blogbeitrag legt man noch einmal nach.



Man dürfte es sich bei Google wohl einfacher vorgestellt haben, RCS als neuen Kommunikations-Standard zu etablieren, der nicht nur die SMS ablösen soll, sondern in den Träumen der Strategen natürlich auch zu einem bedeutenden Messenger-Standard neben WhatsApp und Co werden soll. Doch unter anderem die fehlende Unterstützung von Apple ist ein gewichtiger Grund dafür, warum das so schnell wohl nicht geschehen wird. Aus diesem Grund steckt Google einige Bemühungen hinein, Apple umzustimmen.

Erst vor wenigen Wochen wurde die GetTheMessage-Kampagne gestartet, die Apple zwar zu einer öffentlichen Meldung gezwungen hat, aber nicht zum erhofften Erfolg führte – eher im Gegenteil. Vermutlich wird man jetzt erst recht nicht mehr nachgeben (können) und RCS so lange nicht unterstützen wie möglich. Das dürfte bei Google nicht gut angekommen sein, denn im Blogbeitrag zu 30 Jahre SMS und den drei Gründen für RCS kann man fast schon eine gewisse Wut im Bauch der Produktmanagerin herauslesen (oder sich das zumindest einbilden).

Today, all of the major mobile carriers and manufacturers have adopted RCS as the standard — except for Apple. Apple refuses to adopt RCS and continues to rely on SMS when people with iPhones message people with Android phones, which means their texting is stuck in the 1990s.