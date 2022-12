Pixel Hintergrundbilder: Hier bekommt ihr Googles neue Wallpaper zum ‚Disability Month‘ zum Download

Google spendiert den Pixel-Smartphones Monat für Monat neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ über die Wallpaper-App ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereiche aufgreifen. Im letzten Monat des Jahres dreht sich alles um den ‚People with Disabilities Month‘, der uns wieder einige schicke Hintergrundbilder gebracht hat. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und gebündelt zum Download an.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit langer Zeit jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem Update immer weiter fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im Dezember eine Sammlung mit dem Titel ‚People with Disabilities‘ – also Menschen mit Behinderung. Passend dazu hat man eine Künstlerin ans Werk gelassen, die nach eigenen Angaben an Autismus leidet. Entworfen wurden alle drei Bilder von der Gastkünstlerin Morgan Harper Nichols.

A Daydream, Unmasked: Real freedom is to live without hiding.

Real freedom is to live without hiding. There is Room for Me here: There is enough room in this world for me, exactly as am.

There is enough room in this world for me, exactly as am. At Peace: Feeling grounded and centered at the moment.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der vierten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1500×1500 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)