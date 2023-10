Pixel-Smartphones: Google setzt jetzt auf Expansion – Geräte sind bald in sehr viel mehr Ländern erhältlich

Google ist mit den Pixel-Smartphones seit einiger Zeit in der Erfolgsspur und kann in nahezu jedem Quartal steigende Verkaufszahlen vorweisen. Das liegt auch an der immer breiteren Verfügbarkeit der Smartphones, die man wohl recht bald umfangreich ausbauen dürfte. Denn man will die Smartphones und vermutlich auch das weitere Pixel-Portfolio in sehr viel mehr Ländern zum Verkauf anbieten.



Mit den Pixel-Smartphones hat Google im Jahr 2016 eine ganz neue Marke aus dem Boden gestampft, die zu Beginn nur in recht wenigen Ländern zu haben war. Im Laufe der Jahre hat man den Vertrieb ausgebaut, macht mit den Pixel 8-Smartphones den nächsten Schritt und will das schon bald massiv ausbauen. Natürlich kann man von Außen betrachtet sehr einfach urteilen und die Frage stellen, warum man die Geräte nicht einfach in Land X verkauft (Hallo Österreich und Schweiz). Die einfache Antwort lautet, dass der Aufbau der eigenen Infrastruktur für Lieferkette, Fertigung, Vertrieb und auch Support auch für eine dermaßen große Firma eine Mammutaufgabe ist.

„All diese Dinge sind neu für uns, also sind wir bewusst vorsichtig an die Ausdehnung der Verfügbarkeit herangegangen“, formuliert es der Google-Vizepräsident. Nur um anzufügen: Nun, wo man einen gewissen Punkt erreicht habe, sollen bald weitere Länder folgen – und zwar nicht ein paar, sondern „sehr viele“.

Offenbar haben die Pixel-Smartphones nun eine Akzeptanz erreicht, dass Google das Risiko auf sich nimmt, die entsprechende Infrastruktur in sehr vielen weiteren Ländern aufzubauen. Ins Detail geht man nicht, doch vielleicht können wir schon bald von einer globalen Verfügbarkeit (ähnlich wie bei anderen großen Smartphone-Herstellern) sprechen. Das wiederum wird dann auch Auswirkungen auf die Mengen und Marktanteile haben und es ist gut möglich, dass Googles Pixel sich schon bald in der globalen Top 5 etablieren.

