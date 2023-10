Google Chrome 118 ist da! Neue Animationen, flüssigere Abläufe und Neuerungen für Webentwickler (Video)

Und schon wieder sind vier Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google in diesen Tagen mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 118 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update freigeschaltet, die so wie schon der Vorgänger derzeit eher für Webentwickler interessant ist und unter der Haube eine Reihe von Neuerungen vorbereitete, die in den letzten Wochen entdeckt wurden.



Google Chrome 118 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Nach den größeren Updates der vorletzten Version und auch der davor ausgerollten Releases, gibt es diesmal, wie schon zuletzt, keine größeren Ankündigungen für Endnutzer. Immerhin gab es erst kürzlich zum 15. Geburtstag des Browsers einen Schwung an Neuerungen, sodass man es jetzt noch einmal etwas ruhiger angehen lässt und sich auf die Webtechnologien konzentriert.

Die neue Version bringt eine Reihe von neuen CSS-Möglichkeiten für flüssigere Animationen und Overlays mit, die Webentwicklern eine Umsetzung ohne größere Workarounds erlauben. Aber auch rund um die Transparenz von Elementen, der Einbindung von Scripten sowie in den Developer Tools gibt es Neuerungen. Außerdem wird die Unterstützung für WebUSB verbessert und der nächste Release soll schon in drei Wochen, statt wie bisher alle vier Wochen, erscheinen. Die wichtigsten Features werden im obigen Video erklärt und gezeigt.

Letzte Aktualisierung am 9.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Chrome Developers]