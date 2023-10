Pixel-Smartphones: Google hat mehr als zehn Millionen Smartphones in zwölf Monaten verkauft (Marktforscher)

Google kann mit den Pixel-Smartphones immer größere Erfolge feiern, denn seit der sechsten Generation steigt nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Verkaufszahlen. Jetzt haben Marktforscher interessante neue Zahlen veröffentlicht, die von nicht weniger als zehn Millionen verkauften Smartphones pro Jahr sprechen – Tendenz steigend. Dennoch ist Google noch weit von der großen Konkurrenz entfernt.



Es läuft bei Googles Smartphone-Abteilung: Wir haben euch bereits in den letzten Tagen einige Marktforscher-Berichte gezeigt und jetzt wird das Ganze noch weiter gestützt. Man konnte den Marktanteil in den USA verdoppeln, in Japan gar versechsfachen und auch global sieht es gar nicht so schlecht aus. Bei IDC konnte man nun vermelden, dass Google seit dem Start der Pixel-Serie ganze 38 Millionen Smartphones verkauft hat.

38 Millionen Smartphones seit dem Start der Serie im Jahr 2016 sind im Vergleich zur Konkurrenz nicht wirklich viel. Allein Apple verkauft pro Jahr mehr als 220 Millionen iPhones. Dennoch zeigt Googles Tendenz steil nach oben, denn man hat allein von Oktober 2022 bis Oktober 2023 ganze zehn Millionen Smartphones verkauft. Ob es sich dabei hauptsächlich um Pixel 7-Geräte, Pixel 6a oder Pixel 7a handelt, haben die Marktforscher leider nicht verraten.

Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Google die Pixel-Smartphones nach wie vor nur in wenigen Ländern verkauft, dies mit der achten Generation langsam ausbaut und schon bald in „sehr viel mehr Ländern“ aktiv sein will. Man ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.

