Pixel-Smartphones: Es wird kein 200 Euro-Gerät geben – erteilt Google Billig-Smartphones vorerst eine Absage

Google hat das Portfolio an Pixel-Produkten in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut und steht bei mittlerweile bei vier unterschiedlich bepreisten Smartphones. Im unteren Preisniveau ist man allerdings nicht vertreten und wie aus einem aktuellen Interview hervorgeht, wird das wohl auch in Zukunft so bleiben. Ein hochrangiger Google-Manager erklärt, warum „Billig-Smartphones“ nicht ins Portfolio passen.



Ein Blick auf die aktuellen Google-Smartphones Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a und Pixel Fold zeigt uns, dass man mindestens 450 Euro auf den Tisch legen muss, um ein solches Gerät zu erhalten (Aktionen ausgenommen). Vor allem der Erfolg der a-Serie lässt immer wieder die Begehren aufkommen, dass Google im unteren Marktsegment aktiver sein und auch ein „Billig-Smartphone“ auf den Markt bringen sollte. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen und es sieht nicht danach aus, dass sich das in Zukunft ändert.

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir in die Richtung gehen. Dafür müssten wir zu viele Kompromisse eingehen.

In einem aktuellen Interview erklärt Google-Vizepräsident Nanda Ramachandran, dass Google derzeit keine Pläne hat, im unteren Marktsegment einzusteigen. Denn Pixel-Smartphones stehen für starke Leistung, Künstliche Intelligenz, starke Kameras und smarte Features, bei denen man sonst natürlich erheblich Abstriche machen müssten. Es ist zwar keine komplette Absage, sondern nur „unwahrscheinlich“, aber dennoch sollten wir in den nächsten Jahren daher nicht mit einem solchen Gerät rechnen.

