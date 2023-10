5 ChatGPT Chrome-Erweiterungen: KI-gestütztes Browsen auf einem neuen Level

ChatGPT hat sich in kurzer Zeit zu einem Phänomen entwickelt. Nach seiner Einführung durch OpenAI wurde es so populär, dass es sogar zu Engpässen bei den Serverkapazitäten kam. Obwohl es bereits viele Alternativen zu ChatGPT gibt, liegt der Fokus heute auf den Tools, die das Potenzial dieses KI-Chatbots maximieren. Nach gründlicher Recherche haben wir 5 interessante Chrome-Erweiterungen gefunden, die speziell für ChatGPT entwickelt wurden. Es lohnt sich, diese Erweiterungen näher zu betrachten.



ChatGPT für Google

Wer ChatGPT schon einmal genutzt hat, weiss, dass der Chatbot normalerweise auf einen einzelnen Browser-Tab beschränkt ist. Für Nutzer, die ihn ständig zur Hand haben möchten, bedeutet das, dass sie diesen Tab immer geöffnet halten müssen. Diese spezielle Erweiterung behebt dieses Problem und integriert den Bot in Suchmaschinen. Wie der Name „ChatGPT für Google“ schon sagt, zeigt die Erweiterung die Antworten von ChatGPT neben den Google-Suchergebnissen an. Um loszulegen, muss man sich lediglich über die Erweiterung bei OpenAI anmelden.

Die Erweiterung wird aktiv, sobald man Google benutzt und benötigt keine besonderen Befehle. Um sie zu nutzen, führt man einfach eine normale Google-Suche zu einem beliebigen Thema durch. Anstelle des gewohnten Informationspanels rechts erscheint nun ein ChatGPT-Panel. Hier generiert ChatGPT direkt aus den Google-Suchergebnissen eine Antwort. Da die Suchanfrage wie ein Befehl behandelt wird, sind keine weiteren Schritte notwendig. Genau wie auf der Website kann ChatGPT hier Antworten liefern, Code schreiben, Fragen beantworten und vieles mehr.

Hier geht es zu ChatGPT für Google









Merlin AI

Falls Ihnen die ChatGPT für Google Erweiterung gefallen hat, Sie sie aber im gesamten Browser nutzen möchten und nicht nur bei der Suchmaschine, dann könnte Merlin die Lösung sein. Merlin ist eine Erweiterung, die auf OpenAI’s ChatGPT basiert und im gesamten Browser funktioniert. Da sie auf dem GPT-Modell von OpenAI basiert, liefert sie konsistente Antworten auf eine Vielzahl von Anfragen.

Merlin kann man durch das Drücken der Tastenkombination CTRL (CMD auf dem Mac) + M im Browser aktivieren. Die Benutzeroberfläche der Erweiterung wirkt modern und hat abgerundete Ecken. In Bezug auf die Funktionsweise gibt man eine Anfrage ein, ähnlich wie bei ChatGPT und Merlin antwortet innerhalb von Sekunden. Wie bereits erwähnt, funktioniert Merlin auf jeder Webseite im gesamten Browser. Also, wenn man das nächste Mal schnell auf eine berufliche E-Mail antworten oder einen kurzen HTML-Code benötigt, kann man diese Erweiterung nutzen.

Hier geht es zu Merlin AI

ChatGPT Writer – E-Mails und Nachrichten mit KI verfassen

Mit ChatGPT Writer kann man die Sprachkompetenz von ChatGPT direkt im Browser nutzen. Der Schwerpunkt von ChatGPT Writer liegt auf dem Verfassen von E-Mails und Nachrichten auf allen Websites. Die Erweiterung funktioniert eigenständig und erfordert lediglich eine Anmeldung bei OpenAI. Nach dem Anmelden klickt man einfach auf die Erweiterung. Anschliessend wird nach einem Kontext für die E-Mail oder Nachricht gefragt, um zu wissen, worum es in der Nachricht gehen soll. Bei Antworten auf vorherige Gespräche kann dieser Kontext besonders nützlich sein.

Sobald die Aufforderung eingegeben wurde, liefert die Erweiterung nahezu sofort eine Antwort. Obwohl sie primär für E-Mails und Textnachrichten entwickelt wurde, kann man sie tatsächlich auch verwenden, um direkt mit ChatGPT zu kommunizieren. Die Antworten dauern in diesem Fall etwas länger als gewöhnlich, aber es ist möglich, sollte man dies wünschen. Dennoch empfehlen wir, bei der ursprünglichen Verwendung zu bleiben, da es sich um eine der besten ChatGPT Chrome-Erweiterungen für diesen Zweck handelt.

Hier geht es zu: ChatGPT Writer

Superpower ChatGPT

Diese Chrome-Erweiterung bietet zahlreiche Funktionen, doch wir möchten uns auf eine ganz besondere konzentrieren. Im Kern ermöglicht Superpower ChatGPT das Anlegen von speziellen Ordnern, um KI-Unterhaltungen zu speichern. Je nach Bedarf können unterschiedliche Ordner erstellt werden. Hat man dies getan, zieht man einfach den jeweiligen Chat in den entsprechenden Ordner und schliesst diesen. Die Erweiterung speichert diese Gespräche, sodass Benutzer sie später problemlos wieder abrufen können.

Zu den weiteren Funktionen von Superpower ChatGPT gehören die Möglichkeit, mehrere individuelle Aufforderungen zu speichern, nach ihnen online zu suchen und sogar den Tonfall, den Schreibstil und die Sprache zu ändern. Es ist auch möglich, die ChatGPT-Gespräche herunterzuladen, da sie mit dem eigenen Gerät synchronisiert werden. Trotz all dieser Funktionen kann Superpower kostenlos heruntergeladen werden. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen.

Hier geht es zu Superpower ChatGPT









YouTube-Zusammenfassung mit ChatGPT

Ein wesentlicher Aspekt beim Durchstöbern von YouTube besteht darin, Videos zu finden, die nicht stundenlang laufen und einen langweilen. Glasp hat genau für diesen Zweck die Erweiterung „YouTube Summary“ entwickelt. Nach der Installation und Anmeldung erscheint neben jedem Video, das man auf der Webseite abspielt, ein Fenster für die YouTube-Zusammenfassung. Ein Klick auf dieses Fenster öffnet das YouTube-Transkript. Da die Webseite das auch alleine kann, ist das eigentlich nicht das, wonach wir suchen.

Was wir stattdessen nutzen möchten, ist die Funktion „View AI Summary“. Diese öffnet einen neuen Tab mit ChatGPT. Hier fügt die Erweiterung das komplette Video-Transkript ein und startet einen Befehl, um eine schnelle Zusammenfassung zu erstellen. Nachdem man eine Antwort von ChatGPT erhalten hat, kann man entscheiden, ob man fortfahren oder abschliessen möchte. Die Genauigkeit hängt vom KI-Chatbot ab, aber diese Erweiterung funktioniert bei den meisten Videos gut, vorausgesetzt, sie haben eine klare Audioqualität. Wegen seiner Fähigkeit, wertvolle Zeit zu sparen, könnte „YouTube Summary“ eine der besten ChatGPT Chrome-Erweiterungen sein.

Hier geht es zu: YouTube Summary with ChatGPT & Claude

Diese Erweiterungen illustrieren eindrücklich das Potenzial der KI-Technologie, das Online-Erlebnis zu bereichern und zu optimieren. Sie eröffnen nicht nur neue Dimensionen im Browsergebrauch, sondern verändern auch, wie Nutzer mit Daten und Informationen umgehen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Innovationen in diesem Bereich noch folgen werden.