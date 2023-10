Google eröffnet erstes Rechenzentrum in Deutschland: Standort in Hanau wurde feierlich eröffnet

Google betreibt rund um die viele eigene Rechenzentren und vor wenigen Tagen kam ein neues dazu: Erstmals wurde ein Google-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet, genauer gesagt in Hanau. Das neue Rechenzentrum ist ein Teil der vor zwei Jahren angekündigten Milliarden-Investition in den deutschen Markt. Das doch eher kleine Rechenzentrum wird einen Teil der deutschen Cloud-Regionen bilden.



Im August 2021 hatte Google die Investition von einer Milliarde Dollar in Deutschland angekündigt und jetzt sehen wir das erste größere Ergebnis davon: In Hanau hat man nun das erste Google-eigene Rechenzentrum in Deutschland eröffnet und muss sich somit hierzulande nicht mehr vollständig bei anderen Betreibern einmieten. Das neue Rechenzentrum ist Teil der Cloudregion Frankfurt sowie Berlin-Brandenburg. Laut der Ankündigung ist das im Oktober 2023 eröffnete Rechenzentrum schon 2022 voll betriebsbereit 🙂 Zumindest war das die Planung und es ist gut möglich, dass es technisch bereits längere Zeit vor der Gebäudeeröffnung angebunden war.

Google ist stolz darauf, dass in Hanau, nur 20 Kilometer vom DE-CIX Internet-Knotenpunkt in Frankfurt entfernt, eine zusätzliche Cloud-Anlage kurz vor der Fertigstellung steht und im Jahr 2022 voll betriebsbereit sein wird. Diese Erweiterung unserer bestehenden Frankfurter Google Cloud-Region wird die wachsende Nachfrage nach Google Cloud-Diensten in Deutschland bedienen. Das vierstöckige Gebäude ist 10.000 Quadratmeter groß und wurde nachhaltig mit einem Fokus auf einer möglichst energieeffizienten Infrastruktur sowie weiteren Kriterien eines möglichst umweltgerechten Betriebs gebaut.

Einige weitere Bilder und Informationen zum ersten Google-Rechenzentrum in Deutschland findet ihr im Google-Blog.

» Google rund um die Welt: 25 interessante Fakten rund um die Google-Niederlassungen und Rechenzentren

[Google Deutschland Blog]